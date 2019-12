vor 35 Min.

"Bauer sucht Frau", Folge 8 heute am 2.12.19: Geht Bauer Michael leer aus?

Heute am 2.12.19 steht bei "Bauer sucht Frau" 2019 das Finale an: Bauer Michael könnte in Folge 8 seine Untreue zum Verhängnis werden. Die Vorschau zum Finale.

" Bauer sucht Frau" 2019: Der unentschlossene Bauer Michael zählt zweifellos zu den spannendsten Kandidaten der diesjährigen Staffel. In der finalen Folge 8 könnte ihm aber nicht seine Unentschlossenheit sondern seine Untreue zum Verhängnis werden: Kandidatin Sonja erhebt schwere Vorwürfe gegen den 30-Jährigen - hat er Carina betrogen? Alle Infos zum Finale gibt es hier in der Vorschau.

"Bauer sucht Frau" 2019 heute am 2.12.19 mit Folge 8: Hat Michael seine Carina mit Sonja betrogen?

Nach seinen Liebesbeteuerungen gegenüber Carina in Folge 7 hatte die blonde Kandidatin ihm zwischenzeitlich sogar verziehen. "Jetzt musst du mich überzeugen", hatte Carina ihrem Bauern eingebläut. In Folge 8 deutet zunächst alles darauf hin, dass Michael das geschafft hat. "Wir mögen uns, vielleicht sogar etwas mehr", so Carina, die allerdings betont, man sei nicht in einer Beziehung.

Doch dann kommt der große Hammer: "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause enthüllt, dass Kandidatin Sonja, die Michael beim Scheunenfest zugunsten von Carina nach Hause geschickt hatte, ihr einen Brief geschrieben hat.

Vorschau zu "Bauer sucht Frau" 2019: Michaels Spielchen fliegen im Finale auf

Der Inhalt des Briefes ist brisant: Michael habe sie direkt nach der Hofwoche angerufen und sich mit ihr getroffen - und ihr dabei versichert, nicht mit Carina zusammen zu sein.

Der blonden Kandidatin, die neben Michael sitzt, entgleiten die Gesichtszüge. Auch Inka Bause ist sprachlos. Wie es mit den beiden weitergeht, erfahren Sie in Folge 8, die heute um 20.15 Uhr auf RTL läuft.

"Bauer sucht Frau" 2019 heute mit Folge 8: Welche Paare sind in der letzten Folge noch zusammen?

Auch die anderen Paare stehen im Fokus: Entscheidet sich Jürgen für seine Kerstin - oder lässt er sich von Zicke Maggie mitreißen? Thomas und Carina waren unsterblich verliebt - hat die Liebe gehalten? Und was passiert nach Ankes früher Abreise bei ihr und Sven?

Folge 8 von "Bauer sucht Frau" 2019 läuft heute am 2.12.19 um 20.15 Uhr bei RTL.

