vor 33 Min.

"Bauer sucht Frau International" 2020: Schwere Entscheidungen heute in Folge 6

In Folge 6 von "Bauer sucht Frau International" muss sich auch Bauer Sigi entscheiden. Reichen die Gefühle für Hofdame Edith? Alle Infos zur letzten Folge in der Vorschau.

In Folge 6 von "Bauer sucht Frau International" 2020 stehen am Ende der Hofwochen Entscheidungen an. Alle Infos zur neuen Folge gibt es hier in der Vorschau.

In der vorerst letzten Folge von " Bauer sucht Frau International" 2020 gehen die Hofwochen zu Ende und damit kochen auch die Emotionen hoch. Für viele Paare endet die gemeinsame Zeit tränenreich und man freut sich auf ein baldiges Wiedersehen. Andernorts macht sich eher Erleichterung darüber breit, dass die Zeit auf dem Hof endlich vorbei ist. Was in Folge 6 von "Bauer sucht Frau International" 2020 passiert, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Bauer sucht Frau International" Vorschau: In Folge 6 gehen heute die Hofwochen zu Ende

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Bauer sucht Frau International" läuft am Sonntag, 24.5.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Die Hofwochen gehen zu Ende und damit stehen schwierige Entscheidungen an: Wird es ein Wiedersehen geben? Ist eine Beziehung trotz der großen Entfernung möglich? Kann man sich einen Neustart in einem fremden Land vorstellen? Sigi aus Namibia schickt Freia schon etwas früher nach Hause, um mehr Zeit allein mit Edith zu haben. Bei Ashok und Myria knistert es in Indien schon seit einiger Zeit. Werden sich die beiden für eine gemeinsame Zukunft entscheiden? Auch für Hühnerzüchterin Vivien aus Australien sieht es auch gut aus: Es kommt zum ersten Kuss mit Sebastian. Aber reichen die Gefühle aus?

Alle Infos zu "Bauer sucht Frau International" 2020:

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Landwirte in Staffel 2: Die Bauern bei von Bauer sucht Frau International 2020.

Übertragung

Das sind die Infos zur Übertragung von Bauer sucht Frau International im TV oder Live-Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine und alle Infos zu Bauer sucht Frau International.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen