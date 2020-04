vor 16 Min.

"Bauer sucht Frau International" 2020: Start am 19.4.20 - Sendetermine und alle Infos

"Bauer sucht Frau International" geht ab dem 19.4.20 in die nächste Runde: Hier finden Sie alle Infos - auch zum Start und rund um Sendetermine und Sendezeit.

Ab dem heutigen 19.4.20 wird bei RTL wieder nach der großen Liebe gesucht: " Bauer sucht Frau International" 2020 startet in Staffel 2. Unter den insgesamt acht Kandidaten befindet sich diesmal auch eine Frau. Hier gibt es die aktuelle Vorschau: "Bauer sucht Frau International" startet heute mit Folge 1

Die Infos über Start, Sendetermine, Bauern als Kandidaten, Moderatorin Inka Bause und Übertragung live im TV und Stream, hier.

Start und Sendetermine von "Bauer sucht Frau International" 2020

Die künftigen Kandidaten der neuen Staffel wurden bereits an Weihnachten 2019 in Sonderausgaben von RTL vorgestellt. Der offizielle Start-Termin für die zweite Staffel ist hingegen kurz nach Ostern: Die erste der sechs Folgen läuft heute am Sonntag, 19. April, ab 20.15 Uhr auf RTL. Die weiteren Folgen folgen dann ebenfalls immer am Sonntag.

Sendetermine von "Bauer sucht Frau International" 2020:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 19.04.2020, Sonntag 20.15 Uhr RTL 2 26.04.2020, Sonntag 20.15 Uhr RTL 3 03.05.2020, Sonntag 20.15 Uhr RTL 4 10.05.2020, Sonntag 20.15 Uhr RTL 5 17.05.2020, Sonntag 20.15 Uhr RTL 6 24.05.2020, Sonntag 20.15 Uhr RTL

Wiederholungen von "Bauer sucht Frau International"

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 19.04.2020, Sonntag 23.45 Uhr RTL 2 26.04.2020, Sonntag 23.45 Uhr RTL 3 03.05.2020, Sonntag 23.45 Uhr RTL 4 10.05.2020, Sonntag 23.45 Uhr RTL 5 17.05.2020, Sonntag 23.45 Uhr RTL 6 24.05.2020, Sonntag 23.45 Uhr RTL

Bauern als Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International"

Wie der Name der Sendung bereits verrät, dreht sich bei "Bauer sucht Frau International" alles um Bauern auf der ganzen Welt, die nach der Liebe suchen. Bei dem " Bauer sucht Frau"- Ableger nehmen unter anderem Kandidaten aus Australien, Neuseeland, Italien, Indien, Ungarn, Mexico und Afrika teil und hoffen, den anstrengenden Alltag eines Landwirts künftig nicht mehr alleine bestreiten zu müssen.

Hier bekommen Sie mehr Infos: Bauer sucht Frau International 2020: Diese Bauern sind die Kandidaten.

"Bauer sucht Frau International" 2020: Moderatorin Inka Bause ist wieder dabei

Auch in der kommenden Staffel wird Inka Bause als Moderatorin fungieren und den Kandidaten sowie Bewerberinnen zur Seite stehen. Bereits seit über 15 Jahren unterstützt die 51-Jährige einsame Bauern bei ihrer Suche nach der großen Liebe.

Übertragung von "Bauer sucht Frau International" live im TV und Stream

"Bauer sucht Frau International" wird regulär auf dem Sender RTL im TV zu sehen sein. Außerdem kann das Format im Live-Stream verfolgt werden. Der Streaming-Dienst TV Now überträgt alle Folgen, die auch als Wiederholung nach der TV-Ausstrahlung abgerufen werden können.

"Bauer sucht Frau international" wird allerdings auf dem kostenpflichtigen Dienst TV Now Premium zu sehen sein. Für eine Mitgliedschaft fallen jeden Monat 2,99 Euro an. Wer noch kein Kunde bei TV NOW Premium ist, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos ausprobieren: Es gibt eine Testphase von 30 Tagen. Anschließend ist das Abo laut Sender monatlich kündbar.

Mehr Infos: Übertragung: "Bauer sucht Frau International" 2020 live im TV und Stream

