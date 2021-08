"Bauer sucht Frau International": Sendetermine und Infos zur Kuppelshow

Aktuell ist Staffel 3 von "Bauer sucht Frau International" 2021 bei RTL am Start. Sendetermine und Sendezeit sowie alle Infos zur Show haben wir hier für Sie.

Die dritte Staffel von "Bauer sucht Frau International" 2021 ist aktuell bei RTL zu sehen. Insgesamt neun deutschsprachige Bauern aus aller Welt suchen in der RTL-Kuppelshow die große Liebe.

Unter anderem geht es in der dritten Staffel des "Bauer sucht Frau"-Spinoffs nach Mexiko, Südafrika, Kanada und in die USA. Auch zwei weibliche Kandidatinnen sind wieder mit dabei - in den ersten Staffeln des Originals hatten nur männliche Bauern über die Sendung die große Liebe gesucht.

In diesem Artikel bekommen Sie alle wichtigen Infos zu den Sendeterminen, zur Übertragung und zu den Kandidaten von "Bauer sucht Frau International" 2021.

Start: Seit wann ist "Bauer sucht Frau International" 2021 im TV zu sehen?

Die dritte Staffel der Kuppelshow ging am 15. August 2021 bei RTL an den Start. In den nächsten Wochen werden Landwirte und Landwirtinnen aus aller Welt die Chance haben, womöglich ihre große Liebe zu finden.

Moderiert wird die Sendung wie immer von Inka Bause, die seit Beginn der Kuppelshow mit dabei ist und die Kandidatinnen und Kandidaten beim öffentlichen Matchmaking begleitet.

Sendetermine und Sendezeit von "Bauer sucht Frau International" 2021

Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau International" 2021 wird insgesamt sechs Folgen umfassen. Die ersten beiden Episoden werden direkt an aufeinanderfolgenden Tagen ausgestrahlt, während der Rest dann wie bisher im wöchentlichen Rhythmus bei RTL zu sehen ist. Alle Sendetermine und Sendezeiten der dritten Staffel von "Bauer sucht Frau International" 2021 finden Sie hier im Überblick:

Sendetermin Sendezeit Sender 15. August 2021 20.15 Uhr RTL 16. August 2021 20.15 Uhr RTL 23. August 2021 20.15 Uhr RTL 30. August 2021 20.15 Uhr RTL 06. September 2021 20.15 Uhr RTL 13. September 2021 20.15 Uhr RTL

Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International" 2021: Diese Bäuerinnen und Bauern sind in Staffel 3 dabei

Während im Original von "Bauer sucht Frau" hauptsächlich hiesige Landwirtinnen und Landwirte versuchen dürfen, die große Liebe in der Kuppelshow zu finden, dürfen in der internationalen Version - wie der Name natürlich schon verrät - deutschsprachige Bauern aus aller Welt ihr Glück versuchen. Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Bauer sucht Frau International" 2021 kommen in diesem Jahr unter anderem aus Namibia, Ungarn und Mexiko. Diese Bauern sind in Staffel 3 dabei:

Nico (47) aus Costa Rica

Heike (55) aus den USA

Matthias (30) aus Namibia

Ivica (60) aus Kroatien

Manuel (28) aus den USA

Herbert (55) aus Ungarn

Werner (64) aus Südafrika

Calina (43) aus Mexiko

Hans (62) aus Kanada

Übertragung von "Bauer sucht Frau International" 2021: So sehen Sie die neuen Folgen live im TV und Stream

Die TV-Übertragung von "Bauer sucht Frau International" 2021 übernimmt wie gewohnt der Free-TV Sender RTL. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie jedoch auch den Live-Stream von RTL über die Streaming-Plattform TV Now nutzen - allerdings nicht kostenlos. Für den Premium-Service des Streaming Anbieters fallen monatlich 4,99 Euro an. Außer der Übertragung im Stream stehen die Folgen nach der Ausstrahlung auf TV Now auch zum Abruf bereit. (cge)