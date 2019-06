vor 18 Min.

"Bauer sucht Frau International": Die Kandidaten im Überblick

"Bauer sucht Frau International": Landwirte rund um den Globus suchen seit Montag nach einer Partnerin. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten vor.

"Bauer sucht Frau International" 2019: Heute geht es los - das Spin-Off der beliebten RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" startet. In dem neuen Format suchen deutschsprachige Bauern auf der ganzen Welt nach ihrer Traumfrau. Moderiert wird die Show wie gewohnt von Inka Bause, die den Bauern seit bereits 14 Jahren zum Liebesglück verhilft.

In Folge 1 mussten sich die Bauern entscheiden, mit welchen Damen sie die kommende Hofwoche verbringen wollen. Doch nicht jedem Landwirt fiel die Auswahl leicht. Mehr zur Folge 1 lesen Sie hier: "BsF International", Folge 1: Bauern haben die Qual der Wahl

"Bauer sucht Frau International": Das sind die Kandidaten

Am 3. März stellte RTL die Kandidaten für "Bauer sucht Frau International" bereits vor. Diese Landwirte sind dabei:

Freddy (26) aus Ontario in Kanada

Freddys Familie wanderte nach Kanada aus, als er sechs Jahre alt war. Seither betreibt er mit seiner Familie einen Biobetrieb mit Rindern und Ackerbau. Neben der Landwirtschaft kümmert sich Freddy als gelernter Mechaniker auch um allerlei Reparaturen, die auf dem Hof anfallen. Er wünscht sich eine hübsche, sportliche Frau, mit der er den Alltag auf dem Hof teilen kann.

Stefan (32) aus Namibia

In Grootfontein in Namibia betreibt Stefan in zweiter Generation landwirtschaftlichen Maisanbau. Er bezeichnet sich selbst als bodenständigen Familienmenschen, der hofft, mit der Hilfe von Inka Bause seine Traumfrau zu finden. Bislang hatte Stefan jedoch weniger Glück in Sachen Liebe: "In Namibia ist es für mich schwer, deutsche Frauen zu finden, die zu mir passen. Mit meinen 32 Jahren möchte ich gerne eine Frau haben, mit der ich mein Leben teilen kann."

Tom (59) aus Costa Rica

Tom betreibt nicht nur eine sieben Hektar große Kaffee- und Bananenplantage, sondern auch ein Hotel mit Seminarzentrum. Zu seinen Hobbies zählt der Farmer das Schreinern von Möbeln aus Dschungelholz und Klavierspielen. Bei seiner Partnerin setzt der 59-Jährige vor allem auf Humor: Er wünscht sich "einen fröhlichen Menschen" an seiner Seite, "der auch das Leben genießt".

Marco (34) aus Chile

2006 wanderte Marco mit seinem Bruder und einem Freund nach Chile aus und baute von Grund auf ein Naturprojekt: Er bewirtschaftet 1200 Hektar Privatpark zwischen zwei Vulkanen, auf denen ausschließlich ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird. Marco ist erst seit wenigen Monaten Single, möchte aber dennoch wissen, "ob da draußen irgendwo eine Seele rumschwirrt, die so richtig gut zu meiner passt".

Rainer (60) aus Australien

Rainer wurde in Australien geboren und betreibt dort eine Ranch mit Pferden, Rindern und Schafen. Die Ranch ist allerdings mehr Hobby als Beruf. Hauptsächlich ist der 60-Jährige als Autoschlosser tätig und repariert landwirtschaftliche Maschinen. Rainer lebt seit vielen Jahren ohne Partnerin und möchte das nun ändern: "Ich möchte nicht mehr alleine sein". Dabei soll ihm nun Inka Bause helfen.

Rüdiger (37) aus Südafrika

Der sportliche Rüdiger verfolgte schon als Kind das Ziel, Landwirt zu werden. 2003 verwirklichte er seinen Traum. Nun betreibt er auf einer Ranch in Südafrika Viehzucht sowie Mais- und Sojaanbau. Auf seiner Farm lebt der 37-Jährige allein, wünscht sich jedoch eine Familie, um sich mit jemandem austauschen und die Farm gemeinsam führen zu können. Dafür ist er auf der Suche nach einer sportlichen und hübschen Frau, die mit ihm auf der Farm leben möchte. (AZ)

