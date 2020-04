vor 32 Min.

"Bauer sucht Frau International", Folge 1: Heute startet Staffel 2

"Bauer sucht Frau International" 2020: Heute startet bei RTL Staffel 2 der Kuppelshow. Hier finden Sie alle Infos rund um Folge 1 in unserer Vorschau.

Fans von " Bauer sucht Frau" aufgepasst: Ab heute startet das internationale Format der Kuppelshow mit Staffel 2 auf RTL. Acht Landwirte wollen sich diesmal wieder ihren größten Wunsch erfüllen: Den Partner fürs Leben zu finden. Moderiert wird die Show wie schon im vorherigen Jahr von Inka Bause.

Eine Vorschau zur heutigen Folge 1 der Sendung gibt es hier bei uns in der Übersicht.

"Bauer sucht Frau International" heute: Die Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von " Bauer sucht Frau International" läuft am Sonntag, 19.4.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Heute ist es so weit: Die zweite Staffel der Kuppelshow startet auf RTL. Auch in diesem Jahr begeben sich Bauern aus der ganzen Welt auf die Suche nach der großen Liebe. In Folge 1 lernen die acht Kandidaten zum ersten Mal ihre potenziellen Partner kennen. Das Besondere in Staffel 2: Auch eine Landwirtin aus Australien will diesmal ihr Liebesglück finden. Gleich drei Männer statten Vivien in Übersee einen Besuch ab, um das Herz der 39-Jährigen zu erobern.

"Bauer sucht Frau International" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Übertragung

Weitere Folgen

