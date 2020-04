vor 33 Min.

"Bauer sucht Frau International", Folge 2 - heute: Neue Bekanntschaften

"Bauer sucht Frau International" 2020 läuft heute mit Folge 2 bei RTL. Lesen Sie hier vorab schon einige Infos in der Vorschau.

Bei "Bauer sucht Frau International" werden heute in Folge 2 neue Landwirte vorgestellt: Viehzüchter Gerhard (61) aus Südafrika und Kokos-Bauer Ashok (42) aus Indien. Außerdem beginnt bei Obstbauer Christoph die Hofwoche etwas anders als geplant. Lesen Sie hier die Vorschau zur heutigen Folge am 26.4.20.

"Bauer sucht Frau International" heute: Bauern aus Südafrika und Indien - Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Bauer sucht Frau International" läuft am Sonntag, 26.4.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Insgesamt acht Bauern wollen sich in der diejährigen Staffel von "Bauer sucht Frau International" verlieben - auch Gerhard aus Südafrika. Dem 61-Jährigen ist in einer Beziehung vor allem Zweisamkeit wichtig. Das Gefühl verliebt zu sein, kenne er nicht, wie er in einem Interview mit RTL-Bauernreporter Ralf erzählt. Der sportliche Bauer ist seit 30 Jahren Single. Ob sich das bei "Bauer sucht Frau International" ändert?

In Folge 2 wird auch Bauer Ashok vorgestellt. Er wollte insgesamt vier Damen kennenlernen, doch beim Treffen mit Inka Bause muss sie ihm mitteilen: Eine Kandidatin hat abgesagt. Die Enttäuschung hält allerding nicht lange an, denn es gab eine "Last-Minute-Bewerbung". Auf den 41-Jährigen warten heute also doch vier potentielle Partnerinnen.

Bei Christoph beginnt die Hofwoche vorerst ohne Marinka. Per Videobotschaft teilt sie ihm, dass sie krank ist. Ihre Konkurrentin Kara freut sich aber über die neu gewonnene Zweisamkeit.

