vor 16 Min.

"Bauer sucht Frau International", Folge 3 gestern: Erneute Enttäuschung für Ashok

"Bauer sucht Frau International": In Folge 3 musste Ashok aus Indien gestern einige Rückschläge einstecken. Alle Infos zur Sendung lesen Sie in unserem Nachbericht.

"Bauer sucht Frau International" 2020 lief gestern mit Folge 3 bei RTL. Bauer Ashok holte sich den nächsten Korb. Lesen Sie hier alle Infos zur Sendung im Nachbericht.

Bei " Bauer sucht Frau international" versuchen auch in diesem Jahr wieder Landwirte aus der ganzen Welt die große Liebe zu finden. Allerdings klappt das nicht immer reibungslos - was auch an den Behörden liegt, wie sich gestern in Folge 3 zeigte. Alles Infos lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

"Bauer sucht Frau International" gestern - Nachbericht zu Folge 3: Bauer Ashok hat Pech

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Unter anderem sucht aktuell auch der 42-jährige Bauer Ashok aus Indien eine neue Liebe bei " Bauer sucht Frau International". Beim großen Kennenlernen konnte der Bauer zwischen drei Frauen wählen, wen er auf die Hofwoche nach Goa mitnehmen wollte. Noch vor der Entscheidung geschah jedoch etwas ungewöhnliches: "Ich war nicht so geflasht", sagte Kandidatin Melanie - und gab dem Bauern einen Korb. Auch bei Bewerberin Candy schien der Funke nicht übergesprungen zu sein. "Ich habe gemerkt, dass da nicht so viel rüberkam".

Moderatorin Inka Bause war ziemlich sprachlos, als gleich zwei Damen einen Rückzieher machten: "Das hatten wir auch noch nicht", so die 51-Jährige. Und es kam noch härter für den in Norddeutschland aufgewachsenen Bauern: Die jüngste im Bunde, die 26-jährige Sarah, wollte Ashok sehr gerne in Indien besuchen und kennenlernen. Doch die indischen Behörden versagten ihr das Visum. Sie kündigte an, 2021 nach Goa kommen zu wollen - falls Ashok bis dahin noch Single ist.

Immerhin: Mit Kandidatin Myria konnte Ashok wenigstens eine Single-Dame auf seinem Landgut begrüßen. Auf den ersten Blick ein Match: Auch Myria kommt aus dem Norden, wohnt aber bereits in Goa. Man wird sehen, wie sich die Beziehung der beiden entwickelt.

"Bauer sucht Frau International" 2020: Alle Infos zur aktuellen Staffel

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Landwirte in Staffel 2: Die Bauern bei von Bauer sucht Frau International 2020.

Übertragung

Das sind die Infos zur Übertragung von Bauer sucht Frau International im TV oder Live-Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine und alle Infos zu Bauer sucht Frau International.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen