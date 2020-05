"Bauer sucht Frau International", Folge 3 heute: Zwei Frauen machen einen Rückzieher

14:17 Uhr

"Bauer sucht Frau International" 2020 läuft heute mit Folge 3 bei RTL. Lesen Sie hier alle Infos zur Sendung in unserer Vorschau.

Bei " Bauer sucht Frau international" versuchen auch in diesem Jahr wieder Landwirte aus der ganzen Welt die große Liebe zu finden. Alles zu Folge 3 lesen Sie hier in unserer Vorschau.

Folge 3 von " Bauer sucht Frau International" läuft am Sonntag, 03.05.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Unter anderem sucht auch der 42-jährige Bauer Ashok aus Indien eine neue Liebe bei "Bauer sucht Frau International". Beim großen Kennenlernen konnte der Bauer nun zwischen drei Frauen wählen, wen er auf die Hofwoche nach Goa mitnehmen möchte. Noch vor der Entscheidung passiert jedoch etwas ungewöhnliches: "Ich war nicht so geflasht", sagt Kandidatin Melanie. Auch bei Bewerberin Candy scheint der Funke nicht übergesprungen zu sein. "Ich habe gemerkt, dass da nicht so viel rüberkam". Moderatorin Inka Bause ist ziemlich sprachlos, als gleich zwei Damen einen Rückzieher machen: "Das hatten wir auch noch nicht", so die 51-Jährige. Dennoch möchte die jüngste im Bunde, die 26-jährige Sarah, Ashok sehr gerne in Indien besuchen.

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

