"Bauer sucht Frau International", Folge 4: Die Emotionen kochen hoch

In Folge 4 von "Bauer sucht Frau International" wird es emotional. Zwischen Landwirten und Frauen fliegen jedoch nicht nur die Funken, sondern auch die Fetzen.

In Folge 4 von "Bauer sucht Frau International" kochen die Emotionen hoch. Inka Bause macht sich bereits seit etlichen Jahren auf die Suche nach dem passenden Gegenstück für einsame Bauern. Bei "Bauer sucht Frau International" hoffen Junggesellen aus Namibia, Kanada, Chile, Costa Rica und Südafrika darauf, die große Liebe zu finden.

"Bauer sucht Frau International", Folge 4: Marco und Vanessa flirten beim Hausbau

Auch wenn sich Bauer Marco bislang noch nicht für eine seiner Hofdamen entschieden hat, hält ihn das nicht vom Flirten ab. Beim Bau des neuen Melkhäuschens knistert es zwischen ihm und seinen Auserwählten. Vor allem zu Vanessa scheint der Farmer aus Chile einen guten Draht zu haben: "Mit Vanessa hab ich so einen schönen Neckmodus. Das ist auch was, was uns beide verbindet und sie braucht das. Sie muss das haben, dass ich manchmal sage, so geht's nicht. Und sie gibt mir dann auch was zurück. Das ist spannend", findet der 35-Jährige.

Auch Vanessa mag kleine Neckereien: "Der ist schon ganz schön frech, aber ich mag das", gibt sie zu.

"Bauer sucht Frau International": Romantische Dates in Folge 4

Nicht nur zwischen Marco und Vanessa knistert es sehr, auch die übrigen Bauern verbringen in Folge 4 romanitsche Dates mit ihren Besucherinnen. Freddy hat in Kanada ein romantisches Einzeldate, das ihm dabei helfen soll, am Ende eine Wahl zu treffen. Auch in Südafrika zeigt sich bereits Rüdigers Favoritin, was jedoch auch für Zündstoff sorgt.

Cowboy Rainer ist bereits einen Schritt weiter und genießt die ersten Tage allein mit seiner Auserwählten. Kaffeebauer Tom hingegen hat weniger Glück: Auf ihn warten gleich zwei Hiobsbotschaften.

Die vierte Folge von "Bauer sucht Frau International" sehen Zuschauer heute, am 15. Juli um 20.15 Uhr, auf RTL. (AZ)

