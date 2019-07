vor 21 Min.

"Bauer sucht Frau International", Folge 5: Küsse und Kinderwunsch

Bei "Bauer sucht Frau International" ging mit Folge 5 die Hofwoche dem Ende zu. Die Bauern mussten wichtige Entscheidungen für sich treffen.

In der finalen Folge 5 von "Bauer sucht Frau International" wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die Kandidaten entschieden sich für eine Herzdame oder wollten sogar die Frage nach einer festen Partnerschaft in den Raum werfen. Eine Woche lang hatten die Bauern zuvor Zeit, um die Kandidatinnen kennenzulernen. Bei "Bauer sucht Frau International" hofften Junggesellen aus Namibia, Kanada, Chile, Costa Rica und Südafrika darauf, die große Liebe zu finden.

Freddys Entscheidung in Folge 5 von "Bauer sucht Frau International"

Bauer Freddy aus Kanada hatte die Qual der Wahl: Jennika (28) oder Francis (26) – für wen schlug sein Herz mehr? Um seine letzten Zweifel zu beseitigen, ging Freddy mit seinen Kandidatinnen auf Tuchfühlung. Jennika fühlte er bei einem Besuch in der Kletterhalle in Sachen Hausarbeit auf den Zahn. "Ich bin nun mal Landwirtin und mach lieber die Arbeit draußen, im Stall und auf dem Hof", war die selbstbewusste Antwort von Jennika.

Mit Francis ging es für den Jungbauern in den Westernladen. Die 26-Jährige sollte Freddy beim Kauf eines Cowboyhuts beraten. "Sie gefällt mir gut. Ich glaube, da ist schon etwas da", schwärmte Freddy im Anschluss. Und das heißt schon etwas bei dem eher schüchternen Farmer. Sogar ein Selfie mit Küsschen kam beim Einzeldate mit Francis zustande. Auch Francis war vom Shopping-Ausflug begeistert: "Es fühlt sich gut an. Ich kann nicht mehr aufhören zu grinsen!"

Nachdem Freddy in Kanada mit seinen beiden Hofdamen Jennika und Francis jeweils noch einige Zeit allein verbracht hatte, rückte für ihn die Stunde der Wahrheit näher. Mit wem konnte er sich tatsächlich eine Zukunft vorstellen? Francis konnte weiter grinsen: Farmer Freddy entschied sich für sie! Die Auserwählte entführte Freddy zu einem Ausflug hoch über den Niagarafällen.

"Bauer sucht Frau International": Rainer will eine feste Beziehung mit Saskia

Auch in Australien neigte sich die Hofwoche dem Ende zu. Für Farmer Rainer (60) sah es gut aus: Seine Auserwählte Saskia und er schwebten auf Wolke sieben. Zuvor hatte die zweite Hofdame Michaela für die Turteltauben enttäuscht das Feld geräumt. Rainer hatte sich für die restlichen Stunden mit der 60-Jährige Saskia ein besonderes Rendezvous überlegt: Bei einer Weinverkostung ließen es sich die beiden gut gehen. Dort stellte er ihr dann auch eine wichtige Frage: Will Saskia ganz offiziell sein "Girlfriend" werden? Ja sie will, und damit gab es ein Happy End im Outback.

Küsse und Kinderwunsch in Folge 5 von "Bauer sucht Frau International"

In Chile knisterte es bei Marco und Vanessa nicht nur am Lagerfeuer gewaltig. Beim gemeinsamen Rudern durch eine Lagune, fragte er die Kandidatin nach ihren Gefühlen. Doch bevor Vanessa überhaupt antwortete, konnte der leidenschaftliche Bauer nicht mehr an sich halten. Kurzentschlossen küsste er seine Auserwählte, welche den Kuss erwiderte.

Maisbauer Stefan verbrachte in Namibia die letzten Stunden mit seiner Herzdame Svenja bei einem romantischen Date. Hierbei wurden bereits Pläne geschmiedet, wie ihre gemeinsamen Kinder aussehen könnten. Svenja ist sich sicher: Sie glaubt, ihr gemeinsames Kind wäre perfekt. (AZ)

