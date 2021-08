Diese Bauern suchen bei "Bauer sucht Frau International" 2021 die Liebe

Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln läuft auch 2021 eine neue Ausgabe von "Bauer sucht Frau International". Hier gibt es einen ersten Überblick zu den Kandidaten.

Ab dem 15. August geht bei RTL Staffel 3 von "Bauer sucht Frau International" an den Start und auch diesmal suchen wieder neun Bauern nach der großen Liebe. Mit von der Partie sind auch wieder zwei weibliche Kandidaten. Von Ungarn über Mexiko bis nach Namibia: Die Bauern haben sich an den schönsten Orten der Welt niedergelassen - einzig der Partner an ihrer Seite fehlt ihnen noch zum ganz großen Glück. Deshalb will Inka Bause auch diesmal wieder einsame Herzen zusammenführen, damit einer gemeinsamen Zukunft in der Ferne nichts mehr im Weg steht.

Sie wollen wissen, welche Bauern 2021 nach der großen Liebe suchen? Bei uns bekommen Sie die Gelegenheit dazu: Wir stellen Ihnen alle Kandidaten in Staffel 3 von "Bauer sucht Frau International" näher vor.

"Bauer sucht Frau International" 2021: Bauern als Kandidaten

Hans (62) aus Kanada lebt in seinem ganz persönlichen Paradies: In Ontario leitet er eine Tier- und Selbstversorgerfarm mit Alpakas, Lamas, Pferden und Ziegen. Die Landwirtschaft ist für Hans nicht nur Beruf, sondern seine größte Leidenschaft. In seiner Freizeit spielen dementsprechend die Natur, Tiere, Hundetouren und Gärtnerarbeiten eine große Rolle.

Foto: TV NOW

Werner (64) aus Südafrika kümmert sich als Imker gemeinsam mit seinem Sohn Jens um 2000 Bienenkörbe und den Kaffeeanbau. Werner ist leidenschaftlich gerne motorisiert unterwegs und so gehören Quads, Autos und Motorräder zu seinen Hobbys, mit denen er sogar Medaillen gewinnt. 2013 verlor er bei einem Krokodilangriff sein linkes Bein, als er nach einem harten Arbeitstag mit seinen Söhnen ein Bier im hofeigenen Fluss genießen wollte.

Heike (55) aus den USA wanderte im Jahr 2004 aus und baute in Wyoming eine Pferderanch auf. Als wahres Cowgirl treibt sie Rinder auf benachbarten Ranches und verbindet so Arbeit mit Leidenschaft. Ihre Freizeit verbringt Heike mit Büchern und Holzarbeiten, sie fotografiert gerne und geht immer neue Abenteuer wie Motorradfahren und Flugkurse an.

Herbert (55) aus Ungarn besitzt eine Westernstadt und einen Erlebnisbauernhof. Während der Sommermonate unterhält er dort seine Gäste und bietet neben kompletten Shows auch Ponyreiten und Bogenschießen an. Im Winter packt ihn aber häufig das Heimweh, weshalb er dann viel Zeit in Deutschland mit seinen beiden Töchtern und seinen sieben Geschwister verbringt.

Manuel (28) aus den USA ist der jüngste Kandidat der neuen Staffel und betreibt in Michigan eine Hobbylandwirtschaft mitsamt Entenzucht. In seiner Freizeit geht er gerne Kajak, Jetski und Quad fahren. Mit seinen Freunden trifft er sich gerne in einer Bar oder geht ins Kino.

Ivica (60) aus Kroatien verbringt neben seinem Hauptberuf als Bauleiter den Großteil der Zeit auf seiner Farm, wo er sich neben den Ponys vor allem um die Reben kümmert. Er ist Hobbylandwirt und Winzer aus Leidenschaft, in seiner Freizeit spielt er gerne Fußball und geht zum Bowling oder Angeln.

Calina (43) aus Mexiko wanderte in jungen Jahren mit ihrem Vater in die USA aus, 2013 zog es sie nach Mexiko. Seither pendelt die Zweifach-Mama zwischen Kalifornien und Jalisco, wo sie Pilze, Kokosnussbäume und Gemüse anbaut. Calinas Element ist das Wasser: Sie liebt das Segeln, Tauchen, Surfen und geht gerne auf dem SUP-Board fischen.

Matthias (30) aus Namibia betreibt gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Hanno eine Holz- und Rinderwirtschaft. Die exotischen Tiere und die Weite des Landes haben es dem Landwirt besonders angetan. In seiner Freizeit schraubt Matthias gerne an Autos. Außerdem liebt er es, gesellige Abende mit Freunden zu verbringen.

Nico (47) aus Costa Rica betreibt ein Hotel sowie mehrere Obst- und Kakao-Plantagen. Seine große Leidenschaft hat allerdings Flügel und sticht: Als Imker geht dem 47-Jährigen das Herz auf. In seiner Freizeit lässt der gelernte Landwirt und Heilpraktiker den Tag gerne im Jacuzzi ausklingen oder entspannt bei einer Runde Yoga.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.