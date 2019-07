vor 18 Min.

"Bauer sucht Frau International" im TV und Live-Stream verfolgen

Bauer sucht Frau International: In Folge 3 lernt Bauer Rüdiger aus Südafrika seine Hofdamen näher kennen.

"Bauer sucht Frau International": Im TV und Live-Stream läuft die Spezial-Staffel. In vier Folgen suchen die Kandidaten rund um den Globus nach einer passenden Partnerin.

"Bauer sucht Frau" startete am 24. Juni 2019 mit einer vierteiligen Sonder-Staffel.

Lesen Sie hier, welche Kandidaten bei "Bauer sucht Frau international" dabei sind.

Heute Abend in Folge 3 sucht Bauer Rüdiger in Südafrika eine passende Kandidatin und stellt auch die Alltagstauglichkeit seiner Hofdamen auf die Probe. Der 37-Jährige Landwirt züchtet Rinder und baut Mais und Soja an.

In der zweiten Folge von "Bauer sucht Frau International" trafen die Kandidatinnen von Rainer in Australien ein. Einen ausführlichen Nachbericht zu Folge 2 lesen Sie hier: "Bauer sucht Frau International", Folge 2: Rainer begrüßt seine Damen.

Das RTL-Format "Bauer sucht Frau" startete am 24. Juni mit einer neuen Staffel auf RTL. Dieses Jahr allerdings mit einem neuen Motto: international. Bereits in den regulären Staffeln gehörten Bauern aus dem Ausland zu den Kandidaten. Besonders bekannt und beliebt sind Bauern mit Höfen in Afrika, wie Gerald und Jörn aus Namibia.

"Bauer sucht Frau International" im TV und Live-Stream

Nun will sich der Sender genau darauf konzentrieren: In dem "Bauer sucht Frau"-Ableger sind Landwirte aus Nord- und Südamerika, Australien, Neuseeland und Afrika dabei. Anders als bei den regulären Staffeln geht es für die Bewerberinnen nun direkt auf die jeweilige Farm, so RTL. Dann können die Bauern entscheiden, welche Bewerberin sie kennenlernen möchten und welche Frau nach Hause fliegen muss. Damit entfällt das beliebte Scheunenfest.

Zu sehen ist die Spezial-Staffel ab dem 24. Juni immer montags um 20.15 Uhr auf RTL. Die große Bewerbungssendung lief bereits am 3. März. Dort haben sich die internationalen Bauern vorgestellt.

Trotz des neuen Mottos gehört Moderatorin Inka Bause selbstverständlich zum "Bauer sucht Frau"-Inventar. Die 50-Jährige wird die Bauern und Bewerberinnen auch bei "Bauer sucht Frau international" unterstützen.

"Bauer sucht Frau International" live im TV und Stream - und als Wiederholung

"Bauer sucht Frau international" ist nicht nur im TV auf RTL zu sehen, sondern auch im Live-Stream. Der Streaming-Dienst TV Now überträgt alle Folgen im Browser und über die TV-Now App. Die Folgen sind dort auch nach der Ausstrahlung im TV noch als Wiederholung zu sehen.

"Bauer sucht Frau international" wird über den kostenpflichtigen Dienst TV Now Premium zu sehen sein. Für eine Mitgliedschaft fallen jeden Monat 2,99 Euro an, sie ist laut Sender aber monatlich kündbar.

Wer noch kein Kunde bei TV NOW Premium ist, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos ausprobieren: Es gibt eine Testphase von 30 Tagen.

"Bauer sucht Frau international" läuft seit dem 24. Juni um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

Themen Folgen