Das sind die Bauern in Staffel 17 von "Bauer sucht Frau"

In Staffel 17 suchen auf RTL wieder eine ganze Reihe von Bauern und auch eine Bäuerin eine Frau. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Kandidaten näher vor.

Auch 2021 gibt es wieder eine neue Staffel der beliebten Kuppel-Show " Bauer sucht Frau". Es ist bereits die 17. Staffel der Erfolgsshow, bei der Moderatorin Inka Bause für Bauern aller Art eine Partnerin sucht. Start-Datum ist Montag, der 1. November 2021. Ab dann werden die teilnehmenden Bauern in insgesamt 10 Folgen nach der großen Liebe suchen, immer Dienstags zur Prime-Time um 20.15 Uhr bei RTL.

Die Kandidaten, die bei der diesjährigen Staffel von "Bauer sucht Frau" dabei sein werden, stehen allerdings schon fest. In unserem Artikel stellen wir Ihnen die 16 Landwirte von 2021 näher vor.

"Bauer sucht Frau" 2021: Das sind die Kandidaten

Mathias (32) aus Bayern:

Der gebürtige Schwabe lebt mit seinen Eltern, seinen drei Geschwistern und deren Familien auf einem Bio-Mischbetrieb-Hof. Schweine, Rinder, Kälber, Hühner und Bienen sind die Tiere, die er täglich versorgt. Bei ihm werden Nachhaltigkeit und Tierwohl nach eigenen Angaben besonders groß geschrieben. In seiner Freizeit geht der Familienmensch gern Boxen, Angeln oder Joggen. Bei einer Partnerin ist ihm vor allem wichtig, dass man mit ihr auch mal Unsinn anstellen kann und es nicht langweilig wird. Auf dem Hof muss sie nicht zwingend mithelfen, sollte aber Mathias' Arbeit akzeptieren.

Lara (26) aus Schleswig-Holstein:

Die 26-Jährige lebt auf einem Reiterhof mit Pensionsbetrieb im Kreis Steinburg. Sie beherbergt dort neben ihren 60 Pferden auch Schafe, Lämmer, Katzen, Meerschweinchen und einen Hund. Seit sie 21 ist, betreibt sie den Reiterhof, auf dem sie selbst nicht wohnt - sie hat eine Wohnung ganz in der Nähe. Ihre Partnerin sollte gleichzeitig auch ihr bester Freundin sein. Loyalität und Ehrlichkeit sind ihr besonders wichtig in einer Beziehung.

Torsten (52) aus Nordrhein-Westfalen:

Torsten lebt mit seinen Eltern auf einem Mastbullenbetriebs-Hof in Ostwestfalen-Lippe. 50 Bullen und 30 Hühner sind es, die er täglich versorgt. Zum Ausgleich geht er gerne Schwimmen oder grillt mit seinen Freunden. Er beschreibt sich selbst als romantischen Mann - deshalb soll seine Partnerin diese Eigenschaft auch mitbringen. Außerdem soll sie unternehmungslustig und aufgeschlossen sein. Wenn sie kochen und backen kann, wäre das ein weiterer Pluspunkt.

Peter (25) aus Bayern

Peter lebt zusammen mit drei Freunden in einem eigenen Haus auf dem Hof seiner Eltern in Oberbayern. Dort gehören der Ackerbaubetrieb und die Pflege des eigenen Golfplatzes zu den täglichen Aufgaben des 25-jährigen Landwirts. In seiner Freizeit ist Peter gern mit dem Motorrad unterwegs, außerdem liebt er Mode. Mit seiner zukünftigen Partnerin, welche tough, selbstbewusst und zugleich liebevoll sein sollte, möchte er unbedingt eine Familie gründen.

Björn (32) aus Hessen

Im Westerwald führt der gelernte Agraringenieur Björn zusammen mit seinen Eltern einen Pferdepensionsbetrieb. Zudem bewirtschaftet der 32-Jährige in seinem eigenen Lohnunternehmen mehr als 150 Hektar Ackerland. In seiner freien Zeit spielt der Landwirt, der seit mehr als drei Jahren Single ist, Gitarre in einer Band und verfasst außerdem seine eigenen Songs. Seine Traumfrau sollte lustig, spontan, unternehmungslustig und offen sein.

Andreas (40) aus Bayern

Der gelernte Koch und Hobbylandwirt Andreas betreibt in Bayern einen Hof mit Gastronomiebetrieb und Zimmervermietung, den er im Oktober 2019 gekauft und seitdem aufwendig umgebaut hat. Seine wenige freie Zeit verbringt der Oberbayer am liebsten im Oldtimerclub und im Trachtenverein. Der 40-Jährige lebt seit zwei Jahren allein und träumt von einer eigenen Familie, die er mit einer liebenswerten, loyalen, traditionsbewussten und bodenständigen Frau gründen möchte.

Olaf (59) aus Brandenburg

Landwirt Olaf lebt allein auf seinem Bio-Hof in Brandenburg. Dort hält er zusammen mit seinem Sohn Mutterkühe und bewirtschaftet Ackerland. Vor 21 Jahren hatte der 59-Jährige einen schweren Motorradunfall, seitdem fehlt ihm die linke Hand. Davon lässt er sich jedoch nicht einschränken und reitet in seiner Freizeit beispielsweise einhändig im Western-Stil. Mit seiner Zukünftigen, die neugierig und aufgeschlossen sein sollte, plant Olaf gemeinsam die Welt zu bereisen.

Hubert (39) aus Bayern

Hubert lebt zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder auf dem eigenen Hof in Oberbayern, auf welchem die Familie einen Ferkelerzeugerbetrieb betreibt. Außerdem ist der 39-Jährige auch als Imker tätig und besitzt mehr als 30 Bienenvölker. In seiner Freizeit engagiert sich der Landwirt bei der örtlichen Feuerwehr und geht gern wandern und angeln. Seine zukünftige Partnerin sollte naturliebend, freundlich, nett, hilfsbereit und familiär sein. Außerdem wünscht er sich mit ihr eine gemeinsame Familie mit zwei Kindern.

Mike (40) aus Hessen

Mike lebt gemeinsam mit den Eltern seiner ehemaligen Partnerin auf deren Hof in der Vorderrhön. Seit über neun Jahren sind die beiden getrennt, doch der KFZ-Mechaniker blieb im Nebenerwerb auf dem Hof, um ihn nach und nach wiederaufzubauen. Seine Freizeit nutzt der 40-Jährige meist zum Wandern oder um Zeit mit seinen Patenkindern zu verbringen. Seine Traumfrau sollte impulsiv und unternehmungslustig sein. Außerdem möchte der Hesse mit seiner zukünftigen Partnerin sehr gerne eine eigene Familie gründen.

Rupert (61) aus Bayern

Der 61-jährige Rupert lebt allein auf einem Hof in den Alpen. Dort hält er Mutterkühe und deren Nachzucht und kümmert sich daneben um mehr als neun Hektar Wald sowie fünf Ferienwohnungen, die er teilweise mit selbstgebauten Möbeln eingerichtet hat. In seiner Freizeit besucht der Berchtesgadener gern Flohmärkte und fährt Motorrad und Quad. Seine Traumfrau sollte spontan und kommunikativ sein. Außerdem will er mit ihr gemeinsame Ziele verfolgen können.

Enno (25) aus Niedersachsen

Enno lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester in der Nähe der Nordseeküste und betreibt dort einen Milchviehbetrieb mit Ackerland. Neben der Arbeit ist der Niedersachse gern mit Freunden unterwegs. Zudem ist er aktives Mitglied in einem Motorradclub. Der 25-Jährige ist seit über einem Jahre Single und wünscht sich eine zielstrebige Partnerin, welche gleichzeitig auch empathisch und verständnisvoll sein sollte.

Nils (33) aus Hessen

Der 33-jährige Landwirt Nils lebt gemeinsam mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder auf dem eignen Bauernhof im Odenwald. Dort kümmert er sich um 15 Black Angus-Rinder. Der Hesse, der eine angeborene Schwerhörigkeit hat, ist sehr gerne in der Natur unterwegs und betreibt in seiner Freizeit viel Sport. Bisher hatte er noch keine richtige Beziehung. Seine Partnerin sollte vor allem naturverbunden, humorvoll und familiär sein.

Dirk (24) aus Schleswig-Holstein

Landwirt Dirk führt mit seinen Eltern nahe der Nordsee einen eigenen Bauernhof mit Schwerpunkt Mutterkuh- und Schafswirtschaft. Neben der Arbeit auf dem Hof liebt es der 24-Jährige ausgiebige Touren mit seinem Motorrad zu machen. Außerdem betätigt er sich gerne handwerklich. Dirk sucht nach einer Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und mit der er den Rest seines Lebens verbringen kann.

Matze (33) aus Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt bewirtschaftet Landwirt Mathias zusammen mit seinen Eltern einen Schweinemastbetrieb mit mehr als 2000 Schweinen. Außerdem hält er auf dem Hof noch drei Rinder, neun Schafe und fünf Katzen. In seiner Freizeit ist Mathias, den seine Freunde nur Matze nennen, gern mit dem Fahrrad und Motorrad unterwegs oder arbeitet an neuen Projekten in seiner Werkstatt. Der 33-Jährige wünscht sich eine Partnerin, die offen, ehrlich und direkt ist.

Udo (57) aus Rheinland-Pfalz

Udo führt gemeinsam mit seinem Sohn einen eigenen Wein- und Ackerbaubetrieb in Rheinhessen. Auf dem Hof leben mit ihm selbst insgesamt vier Generationen, von seinen Eltern bis zu seinen Enkelkindern. Die große Leidenschaft des 57-Jährigen sind seine Pferde, fünf Friesen. Der lebensfrohe und reiselustige Landwirt will mit seiner zukünftigen Partnerin noch viel erleben und ist deshalb auf der Suche nach einer aktiven und offenen Frau.

Andy (32) aus Sachsen

Sachse Andy hat seinen Hof 2013 von seinen Großeltern geerbt und lebt momentan alleine dort. Der Hobbybauer kümmert sich hier um seine Kühe und deren Nachwuchs, Hasen und allerlei Geflügel. In seiner Freizeit spielt der 35-Jährige gern Fußball und engagiert sich mit großer Leidenschaft im Faschingsverein sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Andys Traumfrau sollte lustig, ehrlich, verständnisvoll und vor allem treu sein.

