"Bauer sucht Frau" am 18.11.19 mit Folge 6: Michael holt Carina zurück

"Bauer sucht Frau" 2019, Überraschung in Folge 6:Michael schmeißt Conny raus und holt Carina zurück. Infos zur RTL-Sendung hier im Nachbericht.

Damit hätte wohl kaum einer gerechnet: In Folge 6 am 18.11.19 schickte Bauer Michael seine Conny nach Hause. Der Grund: Er will Carina zurück. Deshalb wagte der 30-Jährige einen Video-Anruf, um seiner Flamme seine Gefühle zu beichten. Gleich zu Beginn ließ er die Bombe platzen: "Ich habe einen Riesenfehler gemacht."

"Bauer sucht Frau" 2019, Folge 6 heute: Conny weint Bauer Michael keine Träne nach

Erst wollte er sie unbedingt, dann doch nicht mehr, aber jetzt sieht Bauer Michael klar: Carina ist die Frau seiner Träume. "Ich hab das auch der Conny mitgeteilt, dass ich eben nur an dich gedacht habe oder an dich denk. Und ich habe sie auch jetzt heimgeschickt", gestand er Carina offen am Telefon. Die 30-Jährige fühlt sich geschmeichelt, blieb aber erstmal skeptisch: "Bist du dir denn jetzt wirklich sicher? Oder ist das nächste Woche vielleicht doch wieder anders?"

Sicher? Mehr als das! Bauer Michael war sich "ganz, ganz sicher", dass er nur Carina möchte. Und das sagte er ihr auch. Und Conny? Die fühlte sich schon in der vergangenen Folge von Michael schlecht behandelt. Sie weinte ihm keine Träne nach.

"Bauer sucht Frau" 2019 am 18.11.19: Henry darf Sabine auf seinem Hof willkommen heißen

Bei " Bauer sucht Frau" durfte sich nun auch Alpakazüchter Henry (49) aus Niedersachsen auf den Besuch seiner Hofdame Sabine freuen. Er wollte an die guten Schwingungen vom Scheunenfest anknüpfen und hoffte, dass es auch in den nächsten Tagen kräftig knistern wird. Nervös war er jedenfalls ziemlich. "Ich krieg so'n bisschen schwummrige Knie, die Hände werden ganz feucht", gestand er kurz vor Sabines Ankunft am Bahnhof. Und dann kam sie. Beide fielen sich in die Arme und – küssten sich innig.

Auch später, beim gemeinsamen Füttern der Alpakas knistert es gewaltig zwischen dem Niedersachsen und der Österreicherin. Ob das auch die kommenden Hoftage anhält?

Die nächste Folge von "Bauer sucht Frau" 2019 sehen Zuschauer am Montag, 25.11.2019, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

