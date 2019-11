13:38 Uhr

"Baum fällt": So wird der Wiener Tatort heute

Im Tatort heute aus Wien geht es nicht wie zuletzt um Hauptstadt-Politik und Machenschaften, sondern in ländlichere Gefilde. Lohnt sich "Baum fällt"? Die Tatort-Kritik.

"Baum fällt" heißt der neue Tatort aus Wien, der heute am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Der neue Fall mit Moritz Eisner ( Harald Krassnitzer ) und Bibi Fellner ( Adele Neuhauser ) hat dieses Mal nichts mit politischem Klüngel und Korruption zu tun, sondern mit Liebesdramen im Alpenidyll.

In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Wiener Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) bekommen einen Sonderauftrag, der die Wiener Ermittler in einen abgelegenen Winkel von Kärnten an den Fuß des Großglockners führt. Dort wird Hubert Tribusser (Christoph von Friedl) vermisst, der Juniorchef eines gleichnamigen Holzunternehmens. Sein Vater (Johannes Seilern), ein Spezi des Wiener Polizeipräsidenten, möchte die Ermittlungen nicht dem örtlichen Polizeiposten überlassen.

Bibi (Adele Neuhauser), der Werksleiter (Vitus Wieser), Friedl Jantscher (Michael Glantschnig), Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) am Fundort der Leiche. Bild: Helga Rader, ARD Degeto/ORF/Graf Film

Kaum kommen Eisner und Fellner im Mölltal an, hat sich die Suche bereits erledigt - allerdings nicht der ungeliebte Fall. Arbeiter des Sägewerks haben in der Brennofenasche "etwas" von Hubert gefunden: ein Titan-Implantat aus seinem Schultergelenk. Der Fund deutet auf ein Verbrechen hin, das jemand verschleiern wollte. Ein erster Verdacht fällt auf den Umeltaktivisten Holzer (David Oberkogler), gegen den die Tribussers eine Verleumdungsklage laufen haben und der sich am Abend des Mordes mit Hubert heftig gestritten haben soll.

Bei der Suche nach den Tätern und dem Motiv deckt das Wiener Ermittlerduo auf, dass der Tote alles andere als ein Heiliger war. Hubert hat sich genommen, was er wollte: Geld aus der Firmenkasse, zahllose Affären und sogar die Frau (Caroline Frank) des eigenen Bruders Klaus (Alexander Linhardt). In den Ermittlungen mischt der örtliche Polizeichef Alois Feinig (Karl Fischer) mit, den Eisner noch von früher kennt. Er versorgt das Wiener Duo mit lokalem Insiderwissen, asiatischen Lebensweisheiten und einer vielversprechenden Fährte.

Der örtliche Polizeichef Alois Feining (Karl Fischer) und Moritz Eisner kennen sich noch aus alten Tagen. Bild: Helga Rader, ARD Degeto/ORF/Graf Film

Kritik: Lohnt es sich, beim Tatort "Baum fällt" heute einzuschalten?

Kain und Abel zu Füßen des Großglockners. Am stärksten ist Karl Fischer, den man an der Seite von Commissario Brunetti als Sergente Vianello aus den Donna-Leon-Verfilmungen kennt. Mit Oberstleutnant Eisner grölt er „You Can‘t Always Get What You Want“ und vernichtet Bier. Beim Kickern geht es weiter mit den Rolling Stones. Rock-Spaß in der Provinz.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wien-Tatort heute

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Alois Feining: Karl Fischer

Maria Granitzer : Ulli Maier

: Valli Granitzer : Verena Altenberger

: Andi Granitzer : Christopher Ammann

: Hubert Tribusser: Christoph von Friedl

Klaus Tribusser: Alexander Linhardt

Johanna Tribusser: Caroline Frank

Margit Prix: Julia Cencig

Tribusser sen.: Johannes Seilern

Hilde Tribusser: Karin Kienzer

Herr Drobnig: Wolf Bachofner

Sigird Drobnig: Elisabeth Wabitsch

Gerry Trebuch: Philipp Doboczky

Gerhard Holzer: David Oberkogler

Friedl Jantscher : Michael Glantschnig

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Eisner und Fellner sind die Tatort-Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

24. November: " Tatort : Baum fällt" ( Wien )

01. Dezember: " Tatort : Querschläger" ( Hamburg )

08. Dezember: " Polizeiruf 110 : Die Lüge, die wir Zukunft nennen" ( München )

: Die Lüge, die wir Zukunft nennen" ( ) 15. Dezember: "Borowski und das Haus am Meer" (Kiel)

22. Dezember: " Tatort : Die robuste Roswita" (Wdh., Weimar )

26. Dezember: " Tatort : One Way Ticket" ( München )

