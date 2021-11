Bayer Leverkusen - Celtic Glasgow in der CL: Liveticker und Infos zur Übertragung im TV oder Stream

Bayer Leverkusen und Celtic Glasgow treffen in der Europa League aufeinander. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream sowie einen Liveticker.

In der UEFA Europa League steht das fünfte von insgesamt sechs Gruppenphasenspielen an. Am 24. und 25. November 2021 stehen sich wieder die Teams aus Europa bevor, die es durch ihre Leistung in der letzten Saison geschafft haben, einen Platz in der Europa League zu ergattern. Auch in dieser Saison sind deutsche Mannschaften mit von der Partie. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen versuchen ihrem Ziel, dem Gewinnen der Europa League, am nächsten Spieltag ein Stück näher zu kommen.

Am fünften Spieltag trifft Bayer Leverkusen auf Celtic Glasgow. Möchten Sie wissen, wann und wo das Spiel stattfindet, wo es übertragen wird und wie die Bilanz der beiden Teams in der bisherigen Saison war? Dann sind Sie hier an der richtigen Stelle. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen über die Übertragung im TV und Stream, Datum, Uhrzeit, Sender, Bilanz und hält einen Liveticker für Sie bereit.

Bayer Leverkusen - Celtic Glasgow: Datum und Uhrzeit vom Anstoß in der Europa League:

Das Spiel findet am 25. November 2021 in Leverkusen, Deutschland statt. Der Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Leverkusen kann auf Heimvorteil setzen, denn das Spiel wird in der heimischen BayArena ausgetragen.

Leverkusen - Glasgow: Übertragung live im TV und Stream - Free-TV?

Fußballfans haben die Möglichkeit die Spiele aus der Europa League live mitzuverfolgen. Der Sender RTL hat sich auch in diesem Jahr die Rechte für die UEFA Europa League gesichert. Die Spiele gibt es entweder gratis bei RTL und RTL Nitro oder kostenpflichtig bei RTL + zu sehen. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Celtic Glasgow wird ausschließlich bei RTL + verfügbar sein.

RTL + ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst, der neben Fußball auch zahlreiche Serien anbietet.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Spiel Leverkusen - Glasgow

Spiel: Bayer Leverkusen - Celtic Glasgow, EL-Gruppenphase

Datum: Donnerstag, 25. November 2021

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV : -

Übertragung im Stream: RTL +

Liveticker zu Leverkusen vs. Glasgow Europa League: Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Falls Sie zeitlich verhindert sind, wenn Spiele aus der Europa League ausgestrahlt werden, bieten wir Ihnen eine Alternative, um trotzdem auf dem neuesten Stand zu bleiben. Der Liveticker zur Europa League informiert Sie immer über die aktuellen Ereignisse aus den Spielen - inklusive Aufstellung, Spielstand, Tore, rote und gelbe Karten und Auswechslungen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Leverkusen - Glasgow: Bilanz aus bisherigen Spielen

Die beiden Teams stehen sich in der Gruppenphase der Europa League gegenüber. Die Gruppe G besteht aus Leverkusen, Betis, Celtic und Ferencváros. Leverkusen geht aktuell als Gruppenführer mit 10 Punkten hervor. Betis belegt den zweiten Platz mit 7 Punkten, Celtic ergatterte bisher 6 Punkte und damit den dritten Platz. Das Schlusslicht ist derzeit Ferencváros mit 0 Punkten.

In dieser EL-Saison sind die beiden Teams bereits aufeinandergestoßen. Am 30. September 2021 musste Leverkusen in Glasgow ran und entschied die Partie mit 4:0 für sich.

Das waren die bisherigen Ergebnisse in EL-Gruppenphase von Leverkusen und Glasgow: Übersicht

1. Spieltag

Leverkusen - Ferencváros: 2:1

- Ferencváros: 2:1 Betis -Glasgow : 4:3

2. Spieltag

Glasgow - Leverkusen : 0:4

3. Spieltag

Glasgow - Ferencváros: 2:0

- Ferencváros: 2:0 Betis - Leverkusen : 1:1

4. Spieltag

Leverkusen - Betis: 4:0

- Betis: 4:0 Ferencváros - Glasgow : 2:3

5. Spieltag

Leverkusen - Glasgow : noch offen

6. Spieltag

Ferencváros - Leverkusen : noch offen

: noch offen Glasgow - Betis: noch offen

