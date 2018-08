11:13 Uhr

Bayerischer Bäcker macht Brot aus Chips und Bier Panorama

Ein bayerischer Bäckermeister bietet auf dem Wacken Open Air Kurse zum Brotbacken mit festivaltypischen Zutaten an und versorgt die Künstler mit seinen Broten.

Brot aus Flips, Chips, Bratwurst und Bier und dann auch noch vom Grill? Ein bayerischer Bäckermeister will das auf dem Metall-Open-Air in Wacken möglich machen. Der Franke Axel Schmitt ist von den Festivalmachern zum ersten offiziellen "Wacken-Bäcker" ernannt worden. Der 37-Jährige will nicht nur Brote für die Künstler des Open-Airs backen und ihnen so zeigen, "was die deutsche Backkultur so hergibt". Er wird zudem bei Kochkursen im Wacken-Foundation-Camp die kleinen "Überlebensbrote" aus den festivaltypischen Zutaten backen. Sie sollen zugunsten des Rock- und Metallnachwuchses versteigert werden.

Der Bayer aus Frankenwinheim (Landkreis Schweinfurt) ist selbst großer Heavy-Metall-Fan und Hobby-Schlagzeuger. Er gehört zu den ersten Brotsommeliers weltweit und hatte für seine Abschlussarbeit die Auswirkungen von Schallwellen auf Sauerteig-Brot erforscht - natürlich mit Heavy-Metall-Musik. (dpa)

