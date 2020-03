09:30 Uhr

"Beastars": Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Mitte März startet auf Netflix die Anime-Serie "Beastars". Wann der genaue Start ist, wie viele Folgen die Serie hat, was die Handlung ist, lesen Sie in unserer Übersicht.

Im März ist es so weit: Die japanische Anime-Serie "Beastars" startet auf Netflix. Doch um was geht es in der Serie? Und wann ist der genaue Start? Das erfahren Sie in unserer Übersicht.

"Beastars": Wann ist der genaue Start bei Netflix?

Netflix hat den Start der Serie für den Freitag, 13. März 2020, angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Beastars"?

Tiere leben in Menschengestalt friedlich zusammen. Doch als das Alpaka Tem getötet wird, haben die Plfanzenfresser Angst vor den Fleischfressern. Der Grauwolf Legoshi wird argwöhnisch von seinen Mittieren beäugt. Doch in dem Einzelgänger steckt eine sensible Seele. Er entwickelt sogar Gefühle für die Hasin Haru.

"Beastars" bei Netflix: Die vier Folgen von Staffel 1

Zu den einzelnen Folgen der Staffel 1 hat Netflix sich bisher nicht geäußert. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Beastars"?

Da es sich bei der Serie um eine Anime-Serie handelt, sprechen Schauspieler die gezeichneten Figuren: Welche das sind:

Legoshi: Chikahiro Kobayashi

Chikahiro Kobayashi Els: Sayumi Watabe

Sayumi Watabe Haru: Sayaka Senbongi

Sayaka Senbongi Juno: Atsumi Tanezaki

Atsumi Tanezaki Jack: Junya Enoki

Junya Enoki Gouhin: Akio Ōtsuka

"Beastars": Der Trailer zur Netflix-Serie

