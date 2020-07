vor 51 Min.

"Beauty & The Nerd" 2020, Kandidaten: Wer war am 2.7.20 noch dabei?

Auf ProSieben läuft derzeit Staffel 2 von "Beauty & The Nerd". Hier erfahren Sie, welche Nerds als Kandidaten dabei sind und wer raus ist.

Die Reality-Show " Beauty & The Nerd" feierte mit Staffel 2 ihr Comeback auf ProSieben und im Streamingdienst Joyn. Worum geht es? Wer sind die Nerds? Welche Kandidaten sind raus? Hier erfahren Sie es.

"Beauty & The Nerd": Worum dreht sich die Show?

Die Reality-Show "Beauty & The Nerd" läuft seit 4. Juni 2020 immer donnerstags um 20.15 Uhr, auf ProSieben. Sie belegt die uralte Weisheit "Gegensätze ziehen sich an". Acht Single-Schönheiten und acht Single-Außenseiter treffen in einer Traumvilla auf Ibiza aufeinander. Dort werden sie zum Paar. In sechs Folgen heißt es dann: zusammenreißen, zueinander finden und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro und ein Umstyling die anderen Teams ausstechen. Denn am Ende jeder Folge muss ein Pärchen die Villa verlassen. Doch welcher Nerd tappt in jedes Fettnäpfchen? Wer erlebt den größten Pärchen-Krach? Und wer schnappt sich den ersten Kuss?

Welche Nerds sind die Kandidaten bei Staffel 2 von "Beauty & The Nerd"?

Diese Nerds suchen ihr Glück:

Elias (24): Comic-Liebhaber aus Freital bei Dresden (Partnerin in der Show: Annabel)

bei (Partnerin in der Show: Annabel) Illya (21): Informatik-Nerd aus Aldenhoven bei Jülich (Partnerin in der Show: Kim)

bei (Partnerin in der Show: Kim) Sven L. (24): Computerfreak aus Isselburg bei Bocholt (Partnerin in der Show: Victoria)

"Beauty & The Nerd" 2020, Kandidaten: Wer ist raus?

Diese Nerds sind raus:

Jenny (33): Mediengestalterin aus Bergisch Gladbach (Partner in der Show: Chris)

(Partner in der Show: Chris) Sven K. (22): PC-Spiele-Zocker im Priestergewand aus Apolda bei Jena (Partnerin in der Show: Emmy)

(22): PC-Spiele-Zocker im Priestergewand aus bei (Partnerin in der Show: Emmy) Flamur (26): Videospiel-Fan aus Beratzhausen bei Regensburg (Partnerin in der Show: Karina)

bei (Partnerin in der Show: Karina) Dion (30): Magic-Karten-Sammler aus Berlin (Partnerin in der Show: erst Selina, dann Samira)

(Partnerin in der Show: erst Selina, dann Samira) Julien (32): Superman-Fan aus Saarbrücken (Partnerin in der Show: Malin)

"Beauty & The Nerd": Was macht die Nerds zum Nerd?

ProSieben hat einige der Nerd-Kandidaten vorab ein wenig beschrieben: Elias beispielsweise geht gern im Elfenkostüm auf die Straße. Der Comic-Liebhaber gesteht: "Ich habe noch nie geküsst." Die einzige Frau im Leben von Sven ist seine Mutter. Seine Freizeit verbringt der Computer-Fan lieber vor dem Rechner als in der realen Welt. Konditoreifachverkäufer Dion besitzt über 100.000 Magic-Sammelkarten und ist leidenschaftlicher Besucher von Fantasy-Messen. Mit Frauen oder Beziehungen hat er keinerlei Erfahrungen. Was passiert, wenn diese introvertierten Außenseiter auf selbstbewusste Single-Schönheiten treffen? Harmonie oder Eklat? Flucht oder Flirt? Man darf wirklich gespannt sein.

