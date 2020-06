vor 16 Min.

"Beauty & The Nerd" 2020, Kandidatinnen: Wer ist am 19.6.2020 raus?

"Beauty & The Nerd" läuft mit Staffel 2 auf ProSieben. Bei uns erfahren Sie, welche Beautys als Kandidatinnen mit dabei sind.

"Beauty & The Nerd" läuft mit Staffel 2 auf ProSieben. Hier zeigen wir Ihnen, welche Beautys als Kandidatinnen mit dabei sind und welche bereits raus sind.

Die Reality-Show " Beauty & The Nerd" läuft mit Staffel 2 auf ProSieben. Neben acht Nerds - also sieben Männern und einer Frau mit ausgefallenen Hobbys und einem diskussionswürdigen Sinn für Mode - nehmen auch wieder acht Beautys teil. Sieben Damen und ein Herr müssen sich mit den Nerds in Teams zusammenfinden - und dafür eventuell über ihren Schatten springen.

Doch wer sind die Beautys bei "Beauty & The Nerd" 2020? Und worum geht es in der Show genau? Und welche Kandidatin ist raus? Das lesen Sie hier.

"Beauty & The Nerd" auf ProSieben: Darum geht es in der Show

"Beauty & The Nerd" legt den Fokus auf einen Gegensatz, den wohl jeder auf die eine oder andere Weise aus Schul- oder Studienzeit kennt: Außenseiter trifft auf Schönheit, Hobby-Freak trifft auf It-Girl, Nerd trifft auf Beauty. Diese klischeehafte Sichtweise macht sich Pro7 in der Show zu eigen.

Der Clou: Je ein Beauty und ein Nerd müssen ein Team bilden und gegen die anderen Paare um 50.000 Euro und ein Umstyling kämpfen. Dabei sind Krach und peinliche Situationen in der Villa auf Ibiza vorprogrammiert.

Kandidatinnen: Wer sind die Beautys bei "Beauty & The Nerd" 2020?

Diese Single-Schönheiten sind in Staffel 2 von "Beauty & The Nerd" noch dabei:

Annabel (32): Schlager-Sternchen aus Neuss (Partner in der Show: Elias)

(Partner in der Show: Elias) Kim (19): Social-Media-Diva aus Birkenheide (Partner in der Show: Ilya)

(Partner in der Show: Ilya) Malin (28): Make-Up-Fan aus Krefeld (Partner in der Show: Julien)

(28): Make-Up-Fan aus (Partner in der Show: Julien) Victoria (22): Shopping-Queen aus Lienz in Österreich (Partner in der Show: Sven L. )

(22): Shopping-Queen aus in (Partner in der Show: ) Chris (28): Stripper aus Köln (Partnerin in der Show: Jenny)

"Beauty & The Nerd" 2020: Welche Kandidatinnen sind raus?

Emmy (20): Bikini-Model aus Hamburg (Partner in der Show: Sven K. )

(Partner in der Show: ) Selina (28): Fashionista aus Köln (Partner in der Show bevor sie gegangen ist: Dion)

(Partner in der Show bevor sie gegangen ist: Dion) Karina (25): selbsternannte Diva aus Reichshof (Partner in der Show: Flamur)

(Partner in der Show: Flamur) Samira (25): Disponentin aus München (Partner in der Show: Dion)

"Beauty & The Nerd": Das sagen die Kandidatinnen vor der Show

Die Beautys sind sich vor der Show einig: Nerds sind langweilige, oft aber sehr clevere Zeitgenossen. Make-Up-Fan Malin kann ihren zukünftigen Partner sogar schon beschreiben: "Er trägt einen Pullunder, Socken, Sandalen und auf jeden Fall eine Brille." Und Kim fordert von den Nerds Verständnis ein: "Ich hoffe, dass die Nerds checken, wie schwer es eigentlich ist, eine Beauty zu sein." (dfl)

