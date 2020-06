18:31 Uhr

"Beauty & The Nerd" 2020: Sendetermine & Sendezeit - alle Infos am 11.6.20

"Beauty & The Nerd" kommt mit Folge 2 auf ProSieben. Hier alle Infos zu Start, Sendetermine, Kandidaten und Kandidatinnen sowie Übertragung auf einen Blick.

"Beauty & The Nerd" 2020 kommt heute am 11.6.2020 mit Folge 2. Infos rund um Start, Kandidaten, Sendetermine und Übertragung gibt es hier für Sie im Überblick.

Von Carla Gospodarek

" Beauty & The Nerd" 2020 geht bei ProSieben heute, am Donnerstag, 11.6.2020 mit Folge 2 weiter. In der Reality-Show lernen sieben einsame Außenseiter unter der Sonne Ibizas sieben attraktive Single-Ladies kennen. Die Kandidaten müssen sich zu Paaren zusammenfinden, die dann gegeneinander um 50.000 Euro und ein großes Umstyling kämpfen.

Hier finden Sie alle Infos zu Start, Kandidaten, Sendeterminen, Sendezeit und Übertragung von "Beauty & The Nerd" 2020 in der Übersicht.

"Beauty & The Nerd" 2020: Start-Datum von Staffel 2

Die erste Folge der zweiten Staffel von "Beauty & The Nerd" 2020 lief am Donnerstag, 4. Juni 2020, auf ProSieben.

"Beauty & The Nerd" 2020: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von "Beauty & The Nerd" 2020 laufen immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Hier sehen Sie die geplanten Sendetermine auf einen Blick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 04.06.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 2 11.06.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 3 18.06.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 4 25.06.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 5 02.07.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben

Das sind die Nerd-Kandidaten von "Beauty & The Nerd" 2020:

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche sieben Außenseiter-Singles sich dem Abenteuer auf Ibiza stellen:

Dion (30)

Elias (24)

Flamur (26)

Illya (21)

Julien (32)

Sven K. (22)

(22) Sven L. (24)

Alle Einzelheiten zu den Teilnehmern gibt es hier: Kandidaten von Beauty & The Nerd.

"Beauty & The Nerd" 2020, Kandidatinnen: Diese Beautys nehmen teil

Wir zeigen Ihnen einen Überblick über die acht Beautys - also die Kandidatinnen, die nach Ibiza gereist sind:

Annabel (32)

Emmy (20)

Kim (19)

Malin (28)

Samira (25)

Karina (25)

Victoria (22)

Selina (28)

Alle Details zu den Teilnehmerinnen erfahren Sie hier: Kandidatinnen von Beauty & The Nerd.

"Beauty & The Nerd" 2020 live im TV und Stream - die Übertragung

Die neuen Folgen von "Beauty & The Nerd" 2020 laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben im TV. Zudem können die Folgen im Live-Stream oder als Wiederholung auf Joyn abgerufen werden. Mehr finden Sie hier: Übertragung von Beauty & The Nerd im TV und Stream.

