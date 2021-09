Alle Infos zu "Beauty & The Nerd" 2021: Sendetermine und Sendezeit

Staffel 3 von "Beauty & The Nerd" 2021 läuft aktuell auf ProSieben. Hier finden Sie alle Infos - inklusive Sendetermine und Sendezeit.

"Beauty & The Nerd" 2021 startete Anfang August bei ProSieben mit Staffel 3. In der Reality-Show lernen acht einsame Außenseiter unter der Sonne Ibizas acht attraktive Singles kennen. Nach dem ersten Treffen müssen sich die Kandidaten zu Paaren zusammenfinden.

Anschließend gilt es, seinen Partner mit all seinen Facetten kennenzulernen und gemeinsam mit ihm in Challenges gegen die anderen Paare anzutreten. Am Ende jeder Folge muss eines der Paare die Sendung verlassen. Dem Sieger-Pärchen winken 50.000 Euro Gewinnsumme und ein großes Umstyling kämpfen.

Hier präsentieren wir Ihnen alle Informationen rund um Start, Sendetermine, Sendezeit und mehr zu "Beauty & The Nerd" 2021 in unserer Übersicht.

"Beauty & The Nerd" 2021: Wann war das Start-Datum von Staffel 3?

Die erste Folge von Staffel 3 von "Beauty & The Nerd" 2021 startete am Donnerstag, 5. August 2021, auf ProSieben. Los ging die Sendung pünktlich zur Primetime - also um 20.15 Uhr.

"Beauty & The Nerd" 2021: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Episoden von "Beauty & The Nerd" 2021 laufen immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Hier haben wir alle voraussichtlichen Sendetermine für Sie im Überblick zusammengefasst:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 05.08.2021, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 2 12.08.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 3 19.08.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 4 26.08.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 5 02.09.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben Finale 09.09.2020, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben Das Wiedersehen 16.09.2020, Donnerstag 22.35 Uhr ProSieben

Das sind die Nerd-Kandidaten

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche acht Außenseiter-Singles sich in Staffel 3 dem Abenteuer unter der Sonne Zyperns stellen. Mit dabei ist auch wieder eine Frau:

Leonard (25)

(25) Luca (21)

(21) Jeremy (18)

(18) Teresa (27)

(27) Volker (27)

(27) Cao (22)

(22) Markus (23)

(23) Christian (31)

Wollen Sie mehr über die Kandidaten erfahren? Alle Einzelheiten zu den Teilnehmern gibt es hier im großen Überblick: Beauty & The Nerd: Kandidaten 2021 als Nerds.

Welche Beautys nehmen teil?

Die Außenseiter-Singles werden mit einer sogenannten "Beauty" verkuppelt. Bei "Beauty & The Nerd" 2021 sind diese Kandidatinnen dabei:

Ricarda (28)

(28) Mounia (25t)

(25t) Helena ( 23)

23) Wiktoria (23)

(23) Loreen (21)

(21) Alexandra (25)

(25) Cecilia (25)

(25) Julien (29)

(29) Meike (29)

Mehr lesen Sie hier: Beauty & The Nerd: Kandidatinnen 2021 als Beautys.

Wie läuft die Übertragung ab?

Die neuen Folgen von "Beauty & The Nerd" 2021 laufen wie auch in den vergangenen Jahren immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben im TV. Darüber hinaus können die Folgen im Live-Stream abgerufen werden. Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem, ganze Folgen stehen auch als Wiederholung auf Joyn zum Abruf bereit.

Mehr Infos: Beauty & The Nerd 2021: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

News

Hier lesen Sie immer aktuelle News zu Beauty & The Nerd.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.