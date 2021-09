Beauty & The Nerd 2021: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung

"Beauty & The Nerd" läuft mit Staffel 3 auf ProSieben. Hier erfahren Sie, wie Sie die Übertragung der Show live im TV und Stream sehen. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

Auch in Staffel 3 des ProSieben-Formats " Beauty & The Nerd" zogen acht Single-Schönheiten und acht Single-Außenseiter für mehrere Wochen in eine Villa auf Zypern. Dort mussten sie sich zunächst zu Paaren zusammenfinden, um sich dann im nächsten Schritt besser kennenzulernen. In diesem Jahr konnten Markus und Cecilia die Staffel gewinnen. Heute kommt "Das große Wiedersehen" im TV.

Wollen Sie erfahren, wie Sie Staffel 3 des Formats verfolgen können? Hier gibt es alle Informationen rund um die Übertragung der Show im TV und Live-Stream und zu den Wiederholungen der einzelnen Folgen in der Übersicht.

"Beauty & The Nerd" 2021 im TV und Live-Stream: Übertragung von Staffel 3

Staffel 3 der Datingshow "Beauty & The Nerd" startete am 5. August 2021 auf ProSieben. Die neuen Folgen laufen seitdem (wie schon in den vergangenen Staffeln) immer wöchentlich am Donnerstag zur Primetime um 20.15 Uhr im TV. ProSieben lässt sich außerdem über die Streaming-Plattform Joyn sehen.

Wollen Sie sich umfassend über Staffel 3 von "Beauty & The Nerd" informieren? Kein Problem, dann haben wir hier eine Übersicht für Sie, in der Sie alle Informationen rund um Start, Sendertermine und Sendezeit der Reality-Show lesen können: Beauty & The Nerd 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit, Infos zu Staffel 3.

"Beauty & The Nerd" 2021: Ganze Folgen als Wiederholung

Haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem - Sie können die Episoden der Sendung auch im Nachhinein in voller Länge streamen. Die Folgen der Staffel drei von "Beauty & The Nerd" 2021 lassen sich über den kostenlosen Streaming-Service Joyn sehen. Um die Wiederholungen der Dating-Show abzurufen, ist keine Registrierung erforderlich.

Der Streaming-Service Joyn ist grundsätzlich kostenlos, erfordert jedoch das Anlegen eines Benutzerkontos. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, die Werbung über die Nutzung der Premiumversion Joyn+ abzuschalten. Das Abonnement kostet laut Anbieter nach einem kostenlosen Probemonat 6,99 Euro monatlich.

