"Beauty & The Nerd", Folge 4: Heute "Von der Beauty zur Superheldin"

"Beauty and The Nerd", Folge 4: Auch den Nerds steht heute eine Veränderung bevor. Alle Infos zur Sendung hier in unserer Vorschau.

"Beauty & The Nerd" 2020 geht heute mit Folge 4 weiter. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige zur aktuellen Episode.

Von Tanja Schauer

Bei " Beauty & The Nerd" dreht sich auch heute wieder alles um die Frage: Ziehen Gegensätze sich wirklich an? Vor der traumhaften Kulisse Ibizas versuchen die unterschiedlichen Kandidaten das perfekte Gegenstück für sich zu finden und als bestes Paar des Formats hervorzugehen. Nach dem gemeinsamen Aufenthalt in der pompösen Villa winken den ungleichen Paaren 50.000 Euro Preisgeld sowie eine umfassende Typveränderung.

"Beauty & The Nerd" heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Beauty & The Nerd" läuft am Donnerstag, 25.06.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

In Folge 4 von "Beauty & The Nerd" dreht sich alles um das Thema "Verwandlung". Die Schönheit der Kandidatinnen wird heute zur Superkraft, denn die Nerds dürfen ihre Beauties in Superheldinnen verwandeln. Dabei erhalten sie prominente Unterstützung von Jimi Blue Ochsenknecht.

Aber auch den Nerds steht eine Verwandlung bevor: Designer Thomas Rath ruft auch in Folge 4 zum Umstyling. Wer tauscht Socken und Sandalen gegen stylisches Schuhwerk? Die Antwort erhalten Zuschauer heute Abend auf ProSieben.

(AZ)

