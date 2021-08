Wer sind die neuen Kandidatinnen als Beautys in "Beauty & The Nerd"? Wer ist raus?

"Beauty & The Nerd" 2021 - Pro7 ist mit Staffel 3 zu sehen. Welche Kandidatinnen sind die Beautys? Hier erfahren Sie alles.

Runter vom Schiff, rein ins Sommerabenteuer! Auf Pro7 läuft aktuell die 3. Auflage von " Beauty & The Nerd". Auch die dritte Staffel präsentiert wieder Begegnungen der Dritten Art - in einer Traumvilla auf der wunderschönen Mittelmeerinsel Zypern trifft Schönheit auf sonderliches Einzelgängertum. Oder auf einzelgängerische Sonderlichkeiten? Wir sagen Ihnen, wann es losging und worum die Sache sich dreht. Vor allem aber: Welche echten Beautys lassen sich auf so was ein? Wir stellen Ihnen die mutigen Kandidatinnen hier vor.

Die Sendung läuft seit Donnerstag, 5. August 2021. Anschließend läuft die Realityshow immer donnerstags, Sendebeginn ist jeweils 20.15 Uhr. Zeitgleich gibt es immer eine Online-Übertragung beim Streamingdienst Joyn.

Für alle Fans von "Beauty & The Nerd", die nach der TV-Ausstrahlung unbedingt sofort weiterschauen wollen, ist schon im Anschluss an jede Folge der Show (Hashtag #BeautyNerd 2021) die jeweils nächste Sendung als exklusive Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar. Dieser Dienst kostet allerdings Geld - nach einer kostenlosen vierwöchigen Testphase fallen 6,99 Euro pro Monat an. Das Abo ist monatlich kündbar.

Bereits in den ersten Folgen erwartete die Kandidaten und Kandidatinnen eine Überraschung: Nachzügler Julien und Nachzüglerin Meike.

"Beauty & The Nerd" 2021: Welche Kandidatinnen sind in Staffel 3 die Beautys?

Die Schönheiten haben ihre Erwartungen an die Show enthüllt:

Julien (29, Beziehungscoach aus Köln) - Nachzügler

"Buongiorno! Die Gewinner sind heute angekommen!"

Ricarda (28, Model & Influencerin aus Solingen)

"Die Nerds bekommen wahrscheinlich erstmal einen Sonnenstich, dann sehen sie mich und denken: Das wird eine Aufgabe!"

Die Frau mit der eigenwilligen Schreibweise ihres Namens setzt auf eine enge Bindung zum Spielpartner: "Ich würde meinen Nerd immer aufbauen, wenn er mich braucht – schließlich wollen wir als Team gewinnen!"

Loreen (21, Microblading Artist aus Ronnenberg)

Sie sehnt sich vor allem nach einem guten Zuhörer: "Ich rede viel und werde meinen Nerd wahrscheinlich auch nachts über Probleme oder Beauty-Themen vollquatschen."

Cecilia (25, Model aus Düsseldorf)

"Wer mit mir spielt, der spielt mit dem Feuer."

"Beauty & The Nerd" 2021: Wer ist raus?

Alexandra (25, Biologiestudentin aus München)

Alexandra befürchtet was ganz anderes: "Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, keine Aufmerksamkeit zu bekommen."

Meike (29, Krankenschwester & Influencerin aus Köln) - Nachzüglerin

"Ich bin die achte Beauty und eines kann ich schon sagen: Keine Paarung ist vor mir sicher!"

Mounia (25, Beauty mit Auto-Faible aus Darmstadt)

Sie wollte mit ihrem authentischen Aussehen punkten: "Andere Beautys sind künstlich, aber ich bin echt!"

Helena (23, Fashionista & Studentin aus München)

Die Bayerin setzte auf ihren eisklaren Verstand: "Eine Beauty muss das Gesamtpaket mitbringen: Ich sehe nicht nur gut aus, sondern hab auch was im Köpfchen."

Teilnehmerinnen bei "Beauty & The Nerd" 2021: Worum geht es?

Sieben Schönheiten (neun, falls die Nachzügler mitgezählt werden) verlassen für Pro7 und die Zuschauer ihre gewohnte Komfortzone, um sich im sonnigen Mittelmeer einem sehr speziellen Zusammenklatschen der Kulturen zu unterwerfen: Die selbstbewussten Beautys müssen gleich zu Beginn der Realityshow einen Nerd-Partner finden, sich mit ihm oder ihr zusammenraufen und sich voll auf den sechswöchigen "Pärchen-Crashkurs" (O-Ton Pro 7) einlassen. Wer zusammen das Preisgeld in Höhe von satten 50.000 Euro und dazu noch ein großes Umstyling gewinnen will, muss als Team funktionieren. Gemeinsam werden die Partner auf Zeit unter der Sonne Zyperns die verrücktesten Challenges zu bestehen haben. Eine der Challenges ist Nachzüglerin Meike. Sie versucht die gewählten Paare auseinanderzubringen.