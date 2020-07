vor 35 Min.

"Beauty & The Nerd", heute Folge 5: Zwei Nerds müssen zum Umstyling

"Beauty & The Nerd" 2020 läuft heute mit Folge 5. Sven und Jenny treten zum Umstyling an. Können sie ihre Beauties überzeugen? Alle Infos zur Show lesen Sie hier in der Vorschau.

Das Umstyling ist das Highlight bei " Beauty & The Nerd" 2020. In der vergangenen Woche verwandelten sich bereits Elias und Illya - und sorgten bei ihren Beauties für ungläubige Blicke. Heute in Folge 5 sind Jenny und Sven dran. Mit der Hilfe von Designer Thomas Rath sollen die beiden einen Typenwechsel durchmachen. Können die beiden Nerds ihre Beauties überraschen? Alle Infos zu Folge 5 der ProSieben-Show erhalten Sie hier in der Vorschau.

"Beauty & The Nerd" heute: Vorschau auf Folge 5 - Jenny und Sven verwandeln sich

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Beauty & The Nerd" läuft am Donnerstag, 2.7.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Wie bereits in Staffel 1 von "Beauty & The Nerd" ist das Umstyling auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit für die Nerds, sich von einigen eher seltsamen Bekleidungsgegenständen zu trennen. Auch Jenny und Sven erhalten heute in Folge 5 der Show ein Makeover: Ob Socken in Sandalen, Lederboots oder Struppelfrisur - Designer Thomas Rath soll die beiden Kandidaten von Grund auf neu erfinden.

Zumindest Jennys Beauty Chris hat keinen Zweifel, dass das klappt: "Wenn Jenny gleich hier stehen wird, wird allen der Atem stocken. Ich glaube einfach, bei ihr kann man mega viel rausholen und ich kann es einfach kaum noch abwarten", so der Kölner. Doch überzeugt das Ergebnis auch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten? Und kommen Jenny und Sven nach ihren Umstylings mit ihren Beauties ins Finale? Das alles erfahren Fans heute Abend.

