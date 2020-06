vor 17 Min.

"Beauty & The Nerd" heute mit Folge 2: Männlicher Beauty zieht in die Villa - Vorschau

"Beauty & The Nerd": Neuzugang Chris zieht die Blicke auf sich. Alle Infos zu Folge 2 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Beauty & The Nerd" 2020 läuft heute mit Folge 2 im TV. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Frei nach dem Motto: "Gegensätze ziehen sich an" kämpfen Single-Schönheiten und Single-Außenseiter in einer Traumvilla auf Ibiza darum, als bestes Paar aus dem Dating-Format zu gehen. In der Villa sollen die Kandidaten ihr perfektes Gegenstück finden und die anderen Kandidaten ausstechen. Als Preis winken den Paaren 50.000 Euro und ein Umstyling.

"Beauty & The Nerd" heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von " Beauty & The Nerd" läuft am Donnerstag, 11.06.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

In Folge 2 wartet auf die Beautys und die Nerds eine ganz besondere Überraschung: Sie bekommen Zuwachs. Ein männlicher Beauty und ein weiblicher Nerd ziehen in die Villa ein und kämpfen ebenfalls um den Sieg und 50.000 Euro.

Chris beginnt seine Zeit in der Villa mit einer Kampfansage: „Jenny und ich sind zum Gewinnen hier. Hier geht es immerhin um 50.000 Euro.“ Und auch Jenny ist guter Dinge: „Ziemlich gut sieht er aus. Gut gebaut, ich dachte im ersten Moment, Bodybuilder. Ich bin zufrieden!“ Wie reagieren die anderen Kandidaten auf den Neuzugang?

