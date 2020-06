vor 32 Min.

"Beauty & The Nerd" startet heute: Damenwahl in Folge 1

Folge 1 von "Beauty & The Nerd" 2020 startet heute im TV. Infos zur Show lesen Sie hier in der Vorschau.

Die Show "Beauty & The Nerd" 2020 läuft heute mit Folge 1 auf ProSieben. Hier gibt es alle Infos zum Start der neuen Staffel in unserer Vorschau.

Ab heute Abend heißt es wieder: Bühne frei für die Nerds. Die zweite Staffel der ProSieben-Show " Beauty & The Nerd" startet am 4. Juni im TV. In dem Format werden je eine Beauty und ein Nerd als Paar zusammengesteckt, die dann sechs Wochen in verschiedenen Challenges um ein Umstyling und 50.000 Euro kämpfen.

Was heute in Folge 1 passiert, lesen Sie hier in unserer Vorschau zur Sendung.

"Beauty & The Nerd" heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Beauty & The Nerd" läuft am Donnerstag, 4.6.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Heute in Folge 1 haben die Damen die Qual der Wahl - sie müssen noch vor dem Einzug in die Villa einen Partner finden. Nacheinander präsentieren sich die Nerds den Beautys und geben dabei alles, um diese von sich zu überzeugen. So versucht es beispielsweise der 30-jährige Dion mit einem Anmachspruch der etwas anderen Art: "Ich habe über 100.000 Magic-Karten. Was mir jetzt allerdings noch fehlt, ist eine Beauty-Magic-Karte!". Die Reaktionen darauf fallen, sagen wir mal, eher verhalten aus. Welche Frauen mit welchen Nerds ein Paar bilden und damit auch in den kommenden sechs Wochen das Zimmer teilen, sehen Zuschauer heute Abend im TV.

"Beauty & The Nerd" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

