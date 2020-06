vor 48 Min.

"Beauty & The Nerd" startete gestern: Die Damen haben die Wahl in Folge 1

Die Show "Beauty & The Nerd" 2020 lief gestern mit Folge 1 auf ProSieben an. Hier gibt es alle Infos zum Start der neuen Staffel in unserem Nachbericht.

Seit gestern Abend heißt es wieder: Bühne frei für die Nerds. Die zweite Staffel der ProSieben-Show " Beauty & The Nerd" startete am 4. Juni im TV. In dem Format werden je eine Beauty und ein Nerd als Paar zusammengesteckt, die dann sechs Wochen in verschiedenen Challenges um ein Umstyling und 50.000 Euro kämpfen.

Was gestern in Folge 1 passierte, lesen Sie hier in unserem Nachbericht zur Sendung.

"Beauty & The Nerd" gestern: Nachbericht zu Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern in Folge 1 hatten die Damen die Qual der Wahl - sie mussten noch vor dem Einzug in die Villa einen Partner finden. Nacheinander präsentierten sich die Nerds den Beautys und gaben dabei alles, um diese von sich zu überzeugen. So versuchte es beispielsweise der 30-jährige Dion mit einem Anmachspruch der etwas anderen Art: "Ich habe über 100.000 Magic-Karten. Was mir jetzt allerdings noch fehlt, ist eine Beauty-Magic-Karte!". Die Reaktionen darauf fielen, sagen wir mal, eher verhalten aus.

Und schon nach kurzer Zeit gibt es Zickenkrieg, nachdem eine Dame der anderen Schampus über das Kleid schüttete. Nerd Dion war völlig überfordert, versuchte aber zu vermitteln. Das half jedoch nichts, seine Beauty Selina war genervt und verließt die Villa. Für sie kam Ersatz-Beauty Samira nach Ibiza. Auch bei der anschließenden Bodypaint-Challenge blieb das Format höchst peinlich. Die Beautys mussten die Nerds anmalen. Am Ende gewannen Emmy und Sven K., weshalb sie entschieden konnten, welches Paar die Villa verlassen durfte.

Wer ist raus?

Flamur und Karina mussten schlussendlich ihre Koffer packen. Davor war schon Selina freiwillig aus der Villa ausgezogen.

"Beauty & The Nerd" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Beautys

Das sind die Kandidatinnen von Beauty & The Nerd 2020.

Nerds

Und das sind die Kandidaten von Beauty & The Nerd 2020.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Beauty & The Nerd im TV und Stream.

Nächste Folge

Hier geben wir einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeit von Beauty & The Nerd 2020.

