vor 52 Min.

Bedienung wirft Frau Teller mit Pommes ins Gesicht

90 Minuten nach der Bestellung brachte eine Bedienung einer 22-Jährigen Pommes mit Ketchup. Als die junge Frau ihr Essen nicht mehr wollte, flog der Teller.

Unrühmliche Aktion in einer Gaststätte in Müllheim bei Freiburg am Freitagabend: Eine Bedienung hat einer 22-jährigen Frau einen Teller samt Pommes und Ketchup ins Gesicht geworfen. Nach Angaben der Polizei würde die junge Frau dabei verletzt. Sie hatte das Lokal als Gast besucht und ihre Bestellung erst nach rund 90 Minuten bekommen. Die Frau hatte bis dahin - nachdem sie nach einer Stunde nachgefragt hatte - das Lokal kurz verlassen und anderswo gegessen. Als die Fritten schließlich kamen, wollte sie diese nicht mehr. Die 22-Jährige erstattete Strafanzeige, nun ermittelt die Polizei. (dpa)

