"Beginner gegen Gewinner": Die neue Show von Joko Winterscheidt Panorama

"Beginner gegen Gewinner" heißt die neue Show von Joko Winterscheidt. Dieses Mal ohne Klaas. Heute Abend feiert die Sendung Premiere bei Pro7.

Wieso muss Fernsehkoch Tim Mälzer auf einmal in den Boxring steigen? Wie elegant bewegt sich Joko Winterscheidt beim Biathlon auf seinen Langlauf-Ski? Welcher Amateur kann einen echten Olympia-Teilnehmer im Diskuswerfen schlagen?



Am Samstag, 4. August 2018, gibt es eine Antwort auf alle diese Fragen. Die Show "Beginner gegen Gewinner" geht bei Pro7 in die zweite Runde der Staffel 2. Hobbysportler fordern echte Profis ihrer Disziplin zu sportlichen Duellen heraus.

Durch möglichst clever ausgesuchte Handycaps, die sie ihren scheinbar übermächtigen Gegnern aufhängen, können die Amateure die Chancen wieder geraderücken. Es ist also nicht nur das Körperliche, sondern auch Hirn und Taktik gefragt.

Die Profis sehen manchmal ganz schön alt aus

Das jeweilige Handycap lässt die Profis mitunter nicht gerade gut aussehen. So musste beispielsweise 2017 der Tischtennisprofi Timo Boll eine Weile bangen, ob er mit einer Bratpfanne oder einem Handy anstelle des üblichen Schläger spielen würde. Für den Amateur gestaltet sich die Sache deutlich attraktiver: Gewinnt der Hobbysportler, zieht er in das große Finale der Show ein.

Die Finalisten haben auch die Chance auf einen Jackpot. Zu Beginn ist der mit 50.000 Euro gefüllt. Mit jedem gewonnenen Wettbewerb können die Kandidaten weiteres Geld für den Jackpot erspielen. Die Beträge werden zuvor von prominenten Gästen auf die Amateure gesetzt. Je höher die gesetzten Geldbeträge sind, umso schneller wächst der Jackpot. Am Ende geht es um bis zu 130.000 Euro.

Die Show beginnt am Samstagabend um 20.15 Uhr im TV auf Pro7 und ist später in der Pro7-Mediathek zu sehen.

