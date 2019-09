vor 60 Min.

Behörden warnen vor Hundekrankheit in Norwegen

In Norwegen häufen sich Fälle von schwer kranken Hunden. Grassiert eine Hundekrankheit? Eine norwegische Behörde beschwichtigt - und mahnt dennoch zur Vorsicht.

In Norwegen häufen sich Fälle einer Hundekrankheit, welche sich in schwerem Durchfall und Erbrechen äußert. Das bestätigen die norwegischen Behörden. Ob die Fälle zusammenhängen ist bislang unklar. In sozialen Netzwerken ist die Rede von über 20 Todesfällen, was bislang aber nicht bestätigt ist.

Dennoch warnen die norwegischen Behörden auf der Seite "Mattilsynet", auf der die norwegische Behörde für Pflanzen, Fische, Tiere und Lebensmittel regelmäßig die Bevölkerung informiert (hier zum Originaltext, hier zur deutschen Übersetzung des österreichischen Portals Mimikama). Hundebesitzern werde empfohlen, Hunde nah bei sich und an der Leine zu halten. Der Kontakt zu fremden Hunden sollte vermieden werden, bis weitere Informationen gesammelt wurden.

Hundekrankheit in Norwegen: Behörden mahnen zur Vorsicht

Die Behörde nehme nun Proben von möglicherweise betroffenen Hunden und befrage ihre Besitzer, um einen etwaigen Zusammenhang der Fälle ausfindig zu machen. Bislang habe sich ein solcher noch nicht finden lassen. Besitzer von Hunden, die schwer krank seien, sollten den Tierarzt vor dem Besuch informieren, damit dieser Maßnahmen treffen kann, welche das Infektionsrisiko verringern.

Bei anderen Tierarten habe es bislang keine Fälle mit ähnlichen Symptomen gegeben, teilt die Behörde mit.

Hundekrankheit: Warnung vor Reisen nach Norwegen

Aufgrund dieser Berichte warnt nun auch etwa der Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine (VDSV) vor Reisen mit Hunden nach Norwegen, insbesondere in die Region rund um Oslo. "Helft mit, die Erkrankung nicht nach Deutschland einzuschleppen", heißt es auf der Seite. "Seht von Reisen nach Norwegen ab."

Das Auswärtige Amt hat indes bislang keine Reisewarnung ausgesprochen. (AZ)

