vor 52 Min.

Bei Emirates-Flug erkranken mehr als 100 der 520 Insassen Panorama

Während eines Fluges von Dubai nach New York litten über 100 Passagiere unter Erbrechen, Fieber und Husten. US-Gesundheitsbehörden vermuten einen Grippevirus.

Ein Flug im Riesen-Airbus A380 von Dubai nach New York ist für zahlreiche Passagiere zur Tortur geworden: Mehr als 100 der 520 Insassen des Emirates-Flugzeugs klagten über Krankheitssymptome wie Erbrechen, Fieber und Husten, wie die US-Behörden nach der Landung am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gaben. Die Maschine wurde auf dem New Yorker Kennedy-Flughafen von Ärzten und Rettungskräften in Empfang genommen, zehn Insassen wurden sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Einige Passagiere kamen aus Mekka, wo der Virus grassierte

Die US-Gesundheitsbehörden vermuteten ein Grippe-Virus hinter den Erkrankungen. Mehrere der Passagiere seien zuvor in Mekka gewesen, wo ein solches Virus derzeit grassiere. Die Testergebnisse stünden aber noch aus.

An Bord des 14-Stunden-Flugs war auch der US-Rapper Vanilla Ice. Nach der Ankunft twitterte er: "Bin gerade aus Dubai gelandet, und hier stehen massenweise Krankenwagen und Feuerwehrautos und Polizisten." (AFP)

