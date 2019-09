vor 19 Min.

Bei Ethik-Prüfung: Hosen runter für besser Noten

An der Universität in Kairo hat ein Dozent seinen Studenten ein unmoralisches Angebot gemacht.

Bei einer Ethik-Prüfung soll ein Dozent an einer Uni in Ägypten seine Studenten aufgefordert haben, sich untenrum zu entblößen. Was er ihnen dafür versprach.

Ein Dozent in Ägypten hat seine Studenten im Rahmen einer Prüfung im Fach Ethik mutmaßlich dazu aufgefordert, ihre Hosen herunterzuziehen, und muss sich deshalb vor Gericht verantworten. Der Dozent an der Al-Azhar Universität in Kairo hatte die Studenten laut eigener Aussage testen wollen und hatte sich Berichten zufolge später für den Vorfall entschuldigt. An der staatlichen Universität werden nur Muslime zugelassen, Männer und Frauen studieren getrennt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete am Samstag ein Strafverfahren gegen den Dozenten an, wie die private Zeitung "Al-Masri Al-Jum" berichtete. Ihm wird vorgeworfen, mehrere junge Männer entblößt und seine Autorität missbraucht zu haben. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Der Mann unterrichtet Islamischen Glauben und Philosophie.

Skandal an der Universität in Kairo: Studenten filmten mit ihren Handys

Im April war ein Video im Internet aufgetaucht, das den Vorfall zeigen soll. Darin verspricht ein Dozent denjenigen Studenten, die vor der Gruppe ihre Hosen herunterziehen, eine gute Benotung in einer Prüfung. Mindestens zwei Studenten nehmen die Herausforderung an, während die anderen sie anfeuern und mit ihren Handys filmen. Die Hochschule hatte den Dozenten nach Auftauchen des Videos entlassen und von einer "unmoralischen Tat" und einem "Verbrechen" gesprochen. (dpa)

