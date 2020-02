16:00 Uhr

Bei Harrison Ford als Trapper findet der Hund zu sich

Dank modernster Kinotechnik ist Jack Londons Abenteuerroman "Ruf der Wildnis" noch nie so realistisch aus Sicht des Tieres erzählt worden.

Von Martin Schwickert

Jack Londons 1903 erschienener Abenteuerroman „Ruf der Wildnis“ hat bereits neun Verfilmungen in Fernsehen und Kino gehabt. Die bisherigen Adaptionen waren jedoch in ihrer Wirkkraft beschränkt, weil die tierischen Hauptdarsteller ihrer Rolle nicht jene vermenschlichten Seelentiefe verleihen konnten, die der Romanautor seinem Hundehelden Buck zugedacht hat.

Mit solchen Limitierungen ist jetzt Schluss. Seit Jon Favreau in „Dschungelbuch“ (2016) seine Digitaltiere vollkommen überzeugend fotorealistisch animierte, kann man in Hollywood auf Tiertrainer verzichten. Ein bisschen überdimensioniert wirkt der große, gutmütige, digitale Buck zunächst, aber ansonsten kann er alles, was seine Artgenossen aus Fleisch und Blut auch können: im feinsten Hundegalopp über den Rasen rasen, übermütig durchs Haus tollen und vor allem: unglaublich treu in die Kamera glotzen. Gerade was Blick und Mimik angeht, haben die Animateure ganze Arbeit geleistet.

Vom verwöhnten Haustier hinein in die Gemeinschaft des Wolfsrudels

Schließlich geht es hier um einen Hund, der das Gerede der Menschen versteht und dabei eine therapeutische Wirkung ausstrahlt. Solche braucht der einsame Trapper John Thornton (Harrison Ford), mit dem Buck die letzte Etappe in die nördliche Wildnis absolviert. Der Mann kommt über den Tod seines Sohnes nicht hinweg, findet in dem Hund einen geduldigen Seelentröster und erkennt zuletzt, dass er seinem treuen Freund die Freiheit schenken muss. Es ist ein langer Weg für Buck vom verwöhnten Haustier in Kalifornien über die Schwerstarbeit als Post-Schlittenhund in Alaska hinein in die Gemeinschaft des Wolfsrudels. Aber er führt vorbei an grandiosen Landschaftsaufnahmen und zu rasanten Schlitten-Action-Einlagen, mit denen Regisseur Chris Sanders über so manche Schwäche hinwegtröstet.

"Ruf der Wildnis" (1 Std. 45 Min.), Drama, USA 2020

