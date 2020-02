Bei Minusgraden: Trailrunner (26) kriecht zehn Stunden zu seiner Rettung

Mitten in der Wildnis, völlig auf sich allein gestellt bei Minusgraden - und mit einem gebrochenen Bein: Joseph Oldendorf (26) kämpfte zehn Stunden ums Überleben.

Trailrunner Joseph Oldendorf war am Freitag gegen 17.45 Uhr zu einem Trainingslauf im im Olympic National Forest (US-Bundesstaat Washington) aufgebrochen. Mit leichter Oberbekleidung - und kurzen Hosen. 19 Kilometer hatte er bereits hinter sich, war eigentlich noch topfit. Dann begann seine Horror-Geschichte.

Auf dem verschneiten und vereisten Weg rutschte er plötzlich weg, brach sich bei seinem Sturz das Bein. Sein Problem: Er war völlig alleine im Wald - und hatte keinen Handy-Empfang. Liegen zu bleiben war also keine Option. Oldendorf wäre wahrscheinlich einfach erforen.

Seine einzige Chance: auf allen Vieren über den steinigen, dreckigen und vereisten Weg robben. „Ich dachte, das ist meine einzige Chance - ich werde den ganzen Weg kriechen“, sagte Oldendorf später im Krankenhaus dem Lokalsender KIRO-TV. „Meine Familie sollte nicht hören, dass ich in der Wildnis gestorben bin. Ich glaube, das wäre unerträglich gewesen.“

Nach einer Weile sind seine Knie und Schienbeine aufgerissen, Blut fließt über seine Beine. Schließlich bindet er seine Schuhe um seine geschundenen Knie, um die Schmerzen einigermaßen erträglich zu machen. Sechseinhalb Stunden ist er so unterwegs - dann hat er endlich Handy-Empfang, ruft die Rettungskräfte.

Here’s what his knees looked like after crawling on all fours for about 10.5 hours on a rocky, snowy trail with a broken leg — Joseph said he eventually tied his shoes around his raw knees and kept crawling.



