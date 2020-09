vor 20 Min.

Bekannt durch drollige Tiere: Cartoonist Uli Stein ist tot

Uli Stein ist tot. Der Cartoonist machte sich mit Comic-Zeichnungen von Tieren international bekannt. Seine Werke bleiben - und sind bald in der Region zu sehen.

Der Cartoonist Uli Stein ist tot. Der international bekannte Künstler sei vor einer Woche in seinem Haus bei Hannover gestorben, sagte Katja Seifert, Vorstand der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not, am Freitag. Steins drollige Mäuse, Pinguine, Hunde und Katzen haben den Künstler bekanntgemacht.

Seine Werke aber bleiben - und sind in diesen Tagen mitten in unserer Region zu bestaunen. Am kommenden Sonntag, 6. September, um 11.30 Uhr, eröffnet die Ausstellung „Uli Steins Tierwelt“ im Museum und der Galerie der Stadt Schwabmünchen.

Die Ausstellung bringt neben zahlreichen seiner besten Tiercartoons auch hervorragende Tierfotografien“, so Sünwoldt. Entstanden sind sie auf den täglichen Fotosafaris, die der Künstler in seiner Wohngegend im Norden Deutschlands unternimmt. (dpa/AZ)

Uli Steins Cartoons sind nun zum dritten mal im Schwabmünchner Museum zu sehen. Bild: Uli Stein

