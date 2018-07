16:21 Uhr

Bereits 65 Tote bei Hitzewelle in Japan Panorama

In Japan liegen die Temperaturen aktuell teils über 40 Grad. Zahlreiche Menschen sind bereits gestorben.

Extreme Hitze hat in Japan binnen einer Woche 65 Menschenleben gefordert. Zudem mussten in den sieben Tagen bis Sonntag mehr als 22.000 Menschen wegen Verdachts auf Hitzschlag und ähnlicher Beschwerden in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Behörde für Feuer und Katastrophenschutz FDMA am Dienstag mitteilte. Viele Opfer sind ältere Menschen.

Am Dienstag meldete die Nachrichtenagentur Kyodo drei weitere Todesfälle. Am Montag waren in der der Stadt Kumagaya 41,1 Grad Celsius gemessen worden. Dies ist nach Angaben der japanischen Wetterbehörde der höchste jemals in dem Inselstaat gemessene Wert.

Auch in anderen Regionen und in der Hauptstadt Tokio stiegen die Temperaturen auf über 40 Grad. Die Behörden warnten die Bevölkerung vor unnötigen Aufenthalten im Freien und rieten, genug zu trinken. Meteorologen erwarten, dass die Hitze noch bis gegen Ende des Monats anhält. (dpa)

