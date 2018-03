vor 43 Min.

Bericht: Mann fährt mit Auto in Soldatengruppe Panorama

Ein Mann ist mit seinem Auto südlich von Grenoble in eine Gruppe joggender Soldaten gefahren. Es habe keine Verletzten gegeben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf namentlich ungenannte Quellen. Die genauen Umstände des Zwischenfalls in der Nähe des Ortes Varces-Allières-et-Risset im Verwaltungsbezirk Isère blieben zunächst unklar. Der Autofahrer sei flüchtig. Bei einer Terrorserie am vergangenen Freitag in der Region von Carcassonne hatte ein Islamist auch joggende Sicherheitskräfte angegriffen. Bei diesen Angriffen gab es insgesamt vier Todesopfer. (dpa)

