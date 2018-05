vor 7 Min.

Bericht: Meghan Markles Vater kommt nicht zur Hochzeit Panorama

Wer führt Meghan jetzt zum Traualtar? Einem Medienbericht nach kommt Meghan Markles Vater nicht zur Hochzeit seiner Tochter.

Der Vater von US-Schauspielerin Meghan Markle kommt einem Medienbericht zufolge doch nicht zur Hochzeit seiner Tochter mit dem britischen Prinzen Harry. Das Promiportal TMZ berichtete, Thomas Markle werde seine Tochter bei der Trauung am Samstag nicht zum Altar führen, weil er sie nicht in Verlegenheit bringen wolle. Hintergrund sind offenbar Paparazzi-Fotos, in die Thomas Markle trotz der Bitten des Kensington-Palastes um Diskretion eingewilligt hatte. Überdies soll Thomas Markle in den vergangenen Tagen einen Herzinfarkt erlitten haben.

Der Kensington-Palast machte zwar am Montag keine Angaben dazu, ob Meghans Vater an der Hochzeit auf Schloss Windsor teilnehmen wird. Meghan durchlebe einen "zutiefst persönlichen Moment in den Tagen vor ihrer Hochzeit", teilte der Palast lediglich mit. "Sie und Prinz Harry bitten nochmals um Verständnis und Respekt für Herrn Markle in dieser schwierigen Situation", hieß es in der Erklärung.

Die Paparazzi-Bilder zeigten Thomas Markle beim Maßnehmen für einen Anzug sowie beim Anschauen eines Fotos von Meghan und Harry auf seinem Computer. Laut Daily Mirror sollen die Bilder für 100.000 Dollar (83.000 Euro) verkauft worden sein. Ein Vertrauter von Meghans Vater sagte dem Blatt demnach, Thomas Markle fühle sich im Nachhinein wie ein "totaler Idiot", der von den Paparazzi übers Ohr gehauen worden sei. (afp)

Welche Gäste kommen zur Hochzeit? Was kostet das ganze Spektakel? Und was gibt es noch zu wissen? Alle Infos zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan lesen Sie hier.

