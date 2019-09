vor 31 Min.

"Berlin Tag & Nacht": Folgen als Wiederholung, Schauspieler und Sendetermine

Sie haben ihre Lieblingssendung, "Berlin Tag und Nacht" verpasst? Es gibt auch ganze Folgen als Wiederholung. Hier die Infos rund um Übertragung, Sendetermine und Schauspieler.

Das Leben von Berlinern wird seit acht Jahren in der Reality-Serie "Berlin Tag & Nacht" dargestellt. Die Sendung läuft werktags im Fernsehen auf RTL2. Momentan stehen unter anderem Joe und Peggy im Fokus der Sendung. So denkt Joe, dass er und Peggy füreinander bestimmt sind und den Rest des Lebens miteinander verbringen sollten. Er möchte deshalb, dass sie sich ein zweites Mal das Ja-Wort geben. Doch die Planung seines Antrags droht, im Chaos zu enden.

Alle Infos rund um die Besetzung, die Sendetermine und die Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier in unserer Übersicht.

"Berlin Tag & Nacht": Das ist die Handlung

Die Reality-Seifenoper "Berlin Tag & Nacht" spielt, wie der Name schon sagt, in der Hauptstadt Berlin. In der Serie wird das alltägliche Leben von verschiedenen Leuten im Teenager- bis Erwachsenenalter begleitet. Viele der Figuren sind befreundet, führen untereinander Beziehungen und leben häufig gemeinsam in einer Wohngemeinschaft. Die Handlung und ihre Figuren sind dabei frei erfunden.

"Berlin Tag & Nacht": Schauspieler, Darsteller, Besetzung

Die Rollen der RTL2-Soap "Berlin Tag & Nacht" sind überwiegend durch Laiendarsteller besetzt. Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Schauspieler der Serie:

Joe Möller gespielt von Lutz Schweigel

Karsten „Krätze“ Rätze gespielt von Marcel Maurice Neue

Florian „Schmidti“ Schmidt gespielt von Alexander Freund

Peggy Möller gespielt von Katrin Hamann

Sebastian „Basti“ Heuer gespielt von Martin Wernicke

Milla Brandt gespielt von Liza Waschke

Leon Hoffmann gespielt von Sandy Fähse

Paula Habich gespielt von Laura Maack

Emilia „Emmi“ Schwanitz gespielt von Denise Duck

Richard „Rick“ Meining gespielt von Manuel Denniger

Jannes Habich gespielt von Benjamin Mittelstädt

Mandy Heuer gespielt von Laura Wölki

André Neumann gespielt von Patrick Fabian

Kim Terenzi gespielt von Nathalie Bleicher-Woth

Nik Becker gespielt von Tim Rasch

"Berlin Tag & Nacht" live im TV und Stream sehen: Die Sendetermine

"Berlin Tag & Nacht" läuft immer montags bis freitags ab 19.00 Uhr auf RTL2. Ganze Folgen können aber auch live über TV NOW Premium gestreamt werden. Dazu muss man jedoch über einen Premium-Account bei TVNOW verfügen, der einen Monat lang kostenfrei getestet werden kann. Nach der Testphase fallen Gebühren von 4,99 Euro pro Monat an.

"Berlin Tag & Nacht" verpasst? Ganze Folgen als Wiederholung auf TV Now

"Berlin Tag & Nacht" läuft auch als *Wiederholung - und zwar ebenfalls über das kostenpflichtige TV NOW Premium.

