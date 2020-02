10:53 Uhr

Berlinale 2020: Programm, Filme, Termine, Tickets und Infos zur Übertragung

Bis zur Berlinale 2020 ist es nicht mehr lang. Hier erfahren Sie schon einmal Termin, Tickets, Programm und Filme der Internationalen Filmfestspiele in Berlin.

Alljährlich trifft sich im Februar auf dem Marlene-Dietrich-Platz in Berlin die internationale Filmwelt. Denn im Berlinale-Palast werden auch in diesem Jahr die Wettbewerbsbeiträge der Berlinale 2020 gezeigt. Hier erfahren Sie alles zum Termin, wie Sie an Tickets kommen und mit welchen Filme das Programm der kommenden Berlinale aufwartet.

Berlinale 2020: Wann ist der Termin?

Die Berlinale findet auch in diesem Jahr wieder statt. Das Filmevent geht vom 20. Februar bis 1. März 2020. Die Internationalen Filmfestspiele feiern in Berlin die 70. Ausgabe. Für die Moderation der Eröffnungsgala am 20. Februar und die große Preisverleihung am 29. Februar 2020 wurde der Film- und Theaterschauspieler Samuel Finzi engagiert.

Wo gibt es Tickets für die Berlinale 2020?

Tickets für die Berlinale gibt es vor Ort am Ticket-Counter und kooperierenden Vorverkaufsstellen. Außerdem können Eintrittskarten im Online-Ticketverkauf über die Berlinale Website erstanden werden. Filmtickets können direkt im Festival-Programm heraus per Mausklick gebucht werden. Die Bezahlung erfolgt Online über Kreditkarte oder per Sofortüberweisung.

Das Programm und die Filme der Berlinale 2020

Genau wie in den vergangenen Jahren ist auch das Programm der 70. Internationalen Filmfestspiele Berlin wieder sehr umfangreich. Eine ausführliche Übersicht finden Sie hier auf der offiziellen Seite.

Dass Helen Mirren den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk erhält, ist bereits klar. Die Preisverleihung für die britische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin findet am 27. Februar 2020, im Berlinale Palast statt. Im Rahmen der Verleihung wird der Film "The Queen" (2006, Regie: Stephen Frears) gezeigt.

"Helen Mirren hat seit jeher als starke Persönlichkeit mit kraftvollen Interpretationen sehr beeindruckt. Immer wieder überrascht sie durch die Darstellung besonderer Charaktere, ob als Chris in Calendar Girls oder als Elisabeth II. in The Queen – ihre Figuren sind beispielhaft für starke Frauen, und es ist uns eine große Freude, sie mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk zu ehren", sagt Mariette Rissenbeek, Geschäftsführerin der Berlinale.

Berlinale 2020: Gala live im TV und Stream

Die Berlinale-Galas werden von 3sat live aus dem Berlinale Palast übertragen und sind dann auf www.berlinale.de als Live-Stream verfügbar. (AZ)

