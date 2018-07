vor 22 Min.

Berliner Bürger sollen Stadtbäume bewässern Panorama

In Berlin sollen Bürger bei der Bewässerung von städtischen Bäumen helfen.

Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) bittet Bürger um Mithilfe bei der Bewässerung städtischer Bäume.

Wegen der anhaltenden Trockenheit hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Bürger um Mithilfe bei der Bewässerung von Stadtbäumen gebeten. "Spendieren Sie bitte dem Baum vor Ihrem Haus einmal in der Woche einige Eimer Wasser", appellierte Müller am Montag an die Einwohner der Hauptstadt.

"Damit tragen Sie dazu bei, dass Berlin eine grüne und für uns alle lebenswerte Großstadt bleibt." Die Umweltverwaltung sei bereits aktiv geworden, benötige aber Unterstützung aus der Bevölkerung. Der Regierende Bürgermeister bekräftigte damit einen entsprechenden Aufruf des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschlands (Nabu).

Wegen der geringen Niederschläge in Berlin und Brandenburg hatten in den vergangenen Wochen bereits mehrere Städte und Gemeinden dazu aufgerufen, Bäume und Pflanzen zu gießen. (afp)

