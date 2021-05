Berliner Flughafen

vor 32 Min.

Ryanair-Maschine landet außerplanmäßig am Flughafen BER

Warum die Ryanair-Maschine um kurz nach 20 Uhr in Berlin landen musste, blieb zunächst unklar.

Am Sonntagabend landete ein Flugzeug auf dem Weg von Dublin nach Krakau in Berlin zwuschen, die Reise ging in den Morgenstunden mit einem anderen Flugzeug weiter.

Der Einsatz der Bundespolizei nach einer außerplanmäßigen Landung eines Flugzeugs am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist beendet. Dies teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Am frühen Montagmorgen kurz vor 4.00 Uhr konnten die Passagiere, die mit einer Ryanair-Maschine auf dem Weg vom irischen Dublin ins polnische Krakau waren, ihre Reise mit einem Ersatzflugzeug fortsetzen. Der Flughafen hatte zuvor vorsorglich das Nachtflugverbot für den Ryanair-Flug aufgehoben. Die Gründe für die Landung sind unklar Die Hintergründe für die außerplanmäßige Landung und die anschließende Durchsuchung am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr waren zunächst nicht bekannt. Details nannte eine Sprecherin der Bundespolizei "aus einsatztaktischen Gründen" nicht. Zuvor hatten die "B.Z." und "Bild" berichtet und von einer Bombendrohung gesprochen. Die Durchsuchung sei ohne Feststellung beendet worden, hieß es. Von der Maschine gehe keine Gefahr aus. Sie stehe weiterhin am Flughafen BER. Während des Einsatzes wurden die 160 Fluggäste im Terminal versorgt und betreut. (dpa) Lesen Sie auch: Arbeitsplätze gerettet: Condor hat einen neuen Investor

Fernweh und Pandemie: So verändert Corona das Reisen

Als vor einem Jahr wegen Corona 240.000 Deutsche im Urlaub strandeten Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen