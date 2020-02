vor 3 Min.

Berliner Künstler führt Google Maps in die Irre - und will es nochmal tun

Der Künstler Simon Weckert hat mit 99 Smartphones - nach eigener Aussage - einen virtuellen Stau auf Google Maps ausgelöst. Im Interview erklärt er den Hintergrund der Aktion.

Simon Weckert, wie viele Steckdosen haben Sie zu Hause?

Simon Weckert: Ähm, zwei.

Reichen die aus, um 99 Handys aufzuladen?

Weckert: (lacht) Da müsste man wohl noch ein paar Steckerleisten anbringen, dann würde es gehen. Ich habe die Smartphones aber geladen bekommen, deswegen musste ich sie nicht aufladen.

Sie sind für eine Kunstaktion mit 99 Smartphones im Handkarren durch die Straßen in Berlin gelaufen, um Google Maps auszutricksen. Können Sie schildern, was Sie da gemacht haben?

Weckert: Die Idee war, dass ich 99 Smartphones in einen Bollerwagen packe und einfach durch die Straßen von Berlin laufe. Dadurch, dass wir diese Smartphones langsam gezogen haben, wurde ein virtueller Stau bei Google Maps erzeugt. So wurde Autofahrern, die Google Maps verwendet haben, angezeigt, dass es in der Straße einen großen Stau gibt und sie sind umgeleitet worden. Ich habe auch gemerkt, dass weniger Verkehr auf der Straße war.

Der Effekt war so stark?

Weckert: Ja, genau. Das war ein sehr krasses, interessantes Gefühl, wenn man an einer Brücke mal eine Stunde mit diesem Handkarren hin und her läuft und man realisiert: Irgendwas ändert sich hier gerade.

Die Idee zu dieser Aktion kam Ihnen bei einer Demonstration am 1. Mai. Wie genau ist die entstanden?

Weckert: Ich war unter den Demonstranten und alle standen sehr dicht beieinander. Ich habe dann mal auf Google Maps geschaut und da habe ich gesehen, dass ein Stau angezeigt wird – obwohl gar kein Auto auf der Straße unterwegs war. Die Smartphones der Demonstrationsteilnehmer haben einen virtuellen Stau erzeugt und daraufhin kam mir dann die Idee.

Er selbst war aber nicht die Person, die den Handkarren gezogen hat. Bild: Simon Weckert

Was war für die Vorbereitung nötig, wie sind Sie an die ganzen Handys gekommen?

Weckert: Die habe ich teilweise von Bekannten geborgt und bei solchen Firmen, bei denen man sich Smartphones für Messen und so weiter ausleihen kann.

Sie haben am Wochenende ein Video zu der Aktion veröffentlicht. Das Ganze ist aber schon ein bisschen her. Wann haben Sie das gemacht?

Weckert: Da kann ich nichts zu sagen, da ich die Vermutung habe, dass Google das dann zurückrechnen kann. So könnten die IDs von den Smartphones blockiert werden, sodass ich das dann nicht mehr wiederholen kann.

Warum haben Sie das Video dann jetzt veröffentlicht?

Weckert: Google Maps feiert am 8. Februar sein 15-jähriges Bestehen. Ich wollte Aufmerksamkeit schaffen und zeigen, dass Google Maps viel mehr ist, als das, was wir auf den Karten sehen. Da steht eine riesige Infrastruktur dahinter, auch mit Personen und Unternehmen, die dort aufgeführt sind. In dem Sinne muss man einen neuen kartografischen Diskurs führen, mit den Fragen: Wer generiert diese Karten? Wo kommen die Daten her? Inwieweit ist dieses System transparent? Auf diese Punkte sollte mein Projekt draufleuchten.

Für die Aktion hat er 99 Smartphones benutzt. Bild: Simon Weckert

Google ist ein Konzern mit einer ungeheuren Marktmacht.

Weckert: Ich kenne zumindest keinen vergleichbaren Anbieter, der da mithalten kann. Gerade die Autoindustrie fängt jetzt auch an, diese Daten für autonom fahrende Autos zu nutzen. Daher plädiere ich stark dafür, solche Systeme für eine Community offen zu halten. Die Partizipation von Benutzern müsste viel größer sein, um Transparenz zu schaffen.

Wie könnte das denn umgesetzt werden? Google ist ja ein riesiger Konzern.

Weckert: Naja, es gibt ja ganz gute andere Beispiele wie Open Street Map (Ein Projekt mit dem Ziel, eine freie Weltkarte zu schaffen – ohne Lizenzkosten und für eine beliebige Weiterverarbeitung, Anm.). Das ist ein ganz gutes Modell, bei dem jeder Bewohner einer Stadt diese Karte mitgestalten kann, beispielsweise kleine Fußwege eintragen kann. Das ist ein interessanter Weg, um mit solchen Werkzeugen umzugehen.

Sie haben Google auch schon mal in einer anderen Kunstaktion thematisiert, da ging es ebenfalls um Karten.

Weckert: Das ist kein Projekt in dem Sinne, da forsche ich dran und das läuft derzeit noch. Ich habe einen Algorithmus geschrieben, der im Endeffekt die Grenzen von Google Maps abscannt. Man kann Google Maps mit unterschiedlichen Brillen betrachten, je nach Land. Es hat sich herausgestellt, dass beispielsweise die Grenzen zwischen China und Indien bei Google Maps unterschiedlich verlaufen – je nachdem, in welchem Land man den Dienst verwendet.

Viele Nutzer haben Ihre Aktion im Internet gefeiert, andere haben hinterfragt, ob das Ganze echt war, die Karten auf dem Display vielleicht nur aufgeklebt waren.

Weckert: Was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung, woher diese Vermutung kommt. Es gibt gerade auch so eine Überinterpretation des Videos an sich. Wir sind da einen ganzen Tag unterwegs gewesen, das Video ist auf eineinhalb Minuten eingedampft. Das ist nicht so, dass man einmal durch die Straße läuft und dann dieser Stau auf einmal entsteht. Wir haben versucht, den Autoverkehr mit Stop and Go zu simulieren, indem wir mal langsamer und mal etwas schneller laufen. Manchmal sind wir zwei Stunden an solchen Orten hin- und hergelaufen.

Sie reden von wir, wie viele Leute waren da beteiligt?

Weckert: Die, die da im Video zu sehen sind. Also ich bin nicht die Person, die da zu sehen ist.

Also haben Sie gefilmt?

Weckert: Prinzipiell (bricht ab) – also, es hat jemand gefilmt. (schweigt)

Sind noch weitere Aktionen geplant?

Weckert: Das wird sich zeigen, ich werde das auf jeden Fall noch mal testen. Natürlich nicht jetzt, es wäre später mal interessant zu schauen, ob Google etwas daran geändert hat.

