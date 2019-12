vor 17 Min.

Bestsellerautorin Susanne Fröhlich: „Plastik ist wie schneller Sex“

Exklusiv Susanne Fröhlich hat sich dieses Jahr als guten Vorsatz ein klimafreundliches Leben vorgenommen. Was ihr die Bilanz versaut hat - und wo sie Fleißternchen bekam.

Von Josef Karg

Irgendwie ist Welt retten und das Klima schützen ja in aller Munde. Das Problem ist nur, das ist irgendwie ganz einfach und doch ziemlich anstrengend, wie Sie in ihrem Selbstversuch herausgefunden haben oder?

Susanne Fröhlich: Ja, vor allem, wenn man nach Perfektionismus strebt wie ich. Und wenn ich dann bei Instagram oder Facebook mitbekomme, dass es Menschen gibt, die nur ein Einweckglas Müll produzieren, dann kann das schon frustrierend sein. Da will man dann selbst erst gar nicht anfangen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, die gar nix machen.

Sie zählen sich also auch zu der Generation, die den Klimawandel mitverursacht hat.

Fröhlich: Völlig richtig. Wir sind die Generation, die Plastik als Segen erfunden hat. War es ja auch teilweise. Alles war so schön neu, so bunt und so abwaschbar. Die Generation vor uns hat die Dinge noch gepflegt, repariert. Wir hingegen gehören zu der „Da hole ich mir halt drei-T-Shirts und dann werfe ich die wieder weg“-Generation. Da drüber wollte ich mal nachdenken. Ich dachte mir eigentlich immer, ich sei zwar nicht die Klassenbeste, aber doch durchaus ambitioniert, was meinen ökologischen Fußabdruck angeht.

War aber nicht so, oder?

Fröhlich: Der war so groß, dass man ihn wahrscheinlich vom Weltall aus sehen kann. Da war ich sehr ernüchtert. Obwohl ich beim Thema Essen viele Fleißsternchen gekriegt habe, habe ich mir die Bilanz mit Mobilität und Wohnen total versaut. Dann stand ich da und habe überlegt, was ich nun mit meinem riesigen Fußabdruck tun sollte. Man kann nicht nur sagen, die anderen sollen etwas tun, sondern man muss es auch selber machen.

Wo haben Sie angefangen mit ihren guten Vorsätzen?

Fröhlich: Also ich habe ja gesehen, dass Mobilität mein Problem ist. Denn ich wohne auf dem Land und der öffentliche Nahverkehr ist da eine Katastrophe. Ich müsste also viel daheim bleiben. Das wiederum wollte ich nicht. Also habe ich zumindest beschlossen, nicht mehr innerdeutsch zu fliegen. Ich fahre nur mehr Bahn, was oft Nerven kostet und oft teurer als Fliegen ist. Da muss die Politik etwas dagegen unternehmen. Ich wollte neulich nach Berlin, da habe ich für die Bahn für zwei Personen 360 Euro gezahlt, das Fliegen hätte nur 200 gekostet. So etwas geht mir auf dem Wecker. Ich fahre mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr. Aber auch der ist viel zu teuer.

Wie sieht Ihre Weltretter-to-do-Liste denn aus?

Fröhlich: Ich habe mir auch übers Wohnen Gedanken gemacht, denn ich lebe auf viel zu großer Fläche. Da bin ich in meinem Alter nicht allein. Es ist halt so, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Man heizt ein riesiges Haus und wohnt nur mehr alleine oder mit Partner da. Außerdem habe ich ein sehr ungutes Heizverhalten gehabt. Bei mir konnte man es auch im Winter im Bikini aushalten. Jetzt habe ich die Heizung deutlich runtergedreht und ziehe auch mal am einen Pullover an. Am Anfang fand ich das schrecklich. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.

Niedrigere Temperaturen sind ja auch gesünder.

Fröhlich: Ich weiß schon. Aber es ist auch gesund, ganz wenig Fleisch zu essen. Das interessiert die meisten aber nur peripher. Wenn man einem Mann sagt: Ich nehme dir dein Hüftsteak, ist das, als würde man ihm Bier, Fußball und Chefparkplatz zugleich klauen. Und wenn man manchen Menschen vorschlägt, einfach nur einen Tag weniger Fleisch zu essen, tun die, als müsste Amnesty International eingeschaltet werden. Man hat das an den Reaktionen gesehen, als die Grünen einen Veggie Day vorschlugen. Das ist einfach lächerlich.

Finden Sie aber nicht auch, dass einem diese klugscheißenden Ökohipster ziemlich auf die Nerven gehen können?

Fröhlich: Klar, der Mensch will nicht missioniert werden. Das möchte ich auch nicht. Denn ich bin ja selbst noch in vielen Bereichen im defizitären Bereich. Und klar kann man sagen: Mir doch wurscht, die Gletscher schmelzen ja nicht in meinem Vorgarten. Aber ich kann, verdammt noch mal, überlegen, dass ich eine Tragetasche mit dabei habe, damit ich keine Plastiktüte brauche. Oder Stoffsäckchen für den Supermarkt kaufen.

Kennen Sie die Karikatur, bei der einer auf einem Kreuzfahrtschiff sitzt und krakeelt: Für mich bitte keinen Plastikstrohhalm?

Fröhlich: Ja, klar. Soll ich Ihnen etwas sagen? Ich war selber schon auf einem Kreuzfahrtschiff und habe mich über den Strohhalm aufgeregt. Natürlich ist das einerseits absolut lächerlich. Andererseits: Wenn das Kreuzfahrtschiff schon so eine Riesenkacke ist, muss man nicht auch noch einen Plastikstrohhalm haben. Also ich habe mir natürlich auch übers Reisen Gedanken gemacht, denn ich reise ziemlich gerne: Ich habe mich gefragt: Muss es wirklich sein, dass ich übers Wochenende mal schnell irgendwohin jette?

Und was antworteten Sie sich?

Fröhlich: Natürlich nicht. Und in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, dass ja die Welt nicht an den armen Menschen, sondern an den reichen Menschen zugrunde geht. Das sind die großen Umweltverschmutzer. Und in dem Zusammenhang kann man fragen, ob man nur, um sein Kind 700 Meter zur Schule zu fahren, einen SUV braucht. Und dann kann man immer noch sagen: Ja, absolut. Will ich!

Das sind dann Klimawandelleugner.

Fröhlich: Ich glaube, wenn wir jetzt nix machen, dann werden wir in einigen Jahren über Gesetze dazu gezwungen werden. Deswegen ist es schlauer, jetzt schon seinen Beitrag zu leisten. Das tut übrigens gar nicht weh und hinterlässt sogar ein gutes Gefühl, das Richtige getan zu haben. Ich verzichte zum Beispiel auf diesen blöden Coffee-to-go. Den habe ich früher wie manisch gekauft. Es geht aber auch locker ohne.

Fahren Sie noch Auto oder würden Sie noch eine Kreuzfahrt buchen?

Also, ich habe mich im nächsten Jahr gegen jegliche Kreuzfahrt entschieden. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das lebenslang mache. Ich würde vielleicht mit einem mit Biogas angetriebenen Schiff fahren. Ansonsten fliege ich noch, weil es Länder gibt, die man sonst nicht erreichen kann. Und ich versuche, wenig Auto zu fahren, was natürlich, da ich ja auf dem Land wohne, ganz schön schwer ist. Ich kann zum Einkaufen nicht mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Da bin ich dann einfach praktisch und nehme das Auto. Aber ich werde mir so schnell kein neues Auto kaufen, sondern es fahren, bis es die Grätsche macht. Das ist ökologisch besser, als sich ein E-Auto zu kaufen. Ich rasiere meine Beine mit einer Art Hobel. So habe ich mir zwar schon einige Schnittwunden zugefügt, aber es gibt keine Plastikeinwegrasierer mehr. Ich wasche mir auch die Haare mit einer Haarseife. Ich versuche also kleine Dinge, an die man sich gewöhnen kann. Und damit kann man auch die Freunde anstecken. Die probieren es dann auch. Ich kaufe inzwischen deutlich mehr Second-Hand-Klamotten. Ich habe mir all meinen Besitz angeschaut und festgestellt: Ich habe genug Stiefeletten bis an mein Lebensende. Und ich kaufe lokal, lasse meine Geräte auch mal reparieren, als sie einfach nur auszutauschen.

Nach welchen Kriterien gehen Sie im Supermarkt vor?

Fröhlich: Meine Freundin hat gesagt, wenn wir alle unsere Kriterien anwenden, wäre das, als würden wir in Nordkorea in den Supermarkt gehen. Darum versuche ich zumindest, möglichst viel Bio zu kaufen. Und ich kaufe im Winter keine Erdbeeren oder überhaupt keine Fertiggerichte. Vor allem aber versuche ich, weniger zu kaufen. Meine Co-Autorin Constanze Kleis und ich wollen mit unserem Buch zeigen, was möglich ist, wenn man bereits im mittleren Alter ist und willig.

Baumwollbeutel, schreiben Sie, seien eine „herbe“ Enttäuschung. Warum?

Fröhlich: Die muss man halt wahnsinnig lange nutzen, damit sie Sinn machen, denn bei der Herstellung von Baumwolle wird ziemlich viel Wasser verbraucht. Meine Tasche schaut inzwischen übrigens aus, wie die von Mary Poppins.

Was ist denn da alles drin?

Fröhlich: Das ist wie ein Wunderkoffer. Denn da sind eine Tasche drin, ein wiederverwendbarer Becher und eine Art Teller. Es ist natürlich immer ein bisschen Aufwand. Auf der anderen Seite ist es nicht so schlimm, eine wiederverwendbare Tasche in den Kofferraum zu werfen.

Wie viel Verpackungsmüll produzieren Sie denn noch in der Woche?

Fröhlich: Ich habe meinen Müll locker halbiert. Auch fürs Wasser habe ich mir einen Sprudler gekauft und trinke jetzt Wasser aus dem Hahn.

Wir sind zu Plastic People geworden, hat schon Frank Zappa Ende der 60er Jahre gesungen. Warum ist es so schwer, diese Kultur abzulösen?

Fröhlich: Weil Plastik wie eine schnelle Nummer beim Sex ist. Die hat ja auch viel für sich. Auch Plastik hat seine Vorteile: schnell verwendbar, abwaschbar und schaut oft gut aus.

Was passiert mit der Wirtschaft, wenn wir nicht mehr so viel konsumieren?

Fröhlich: Die Wirtschaft wird daran nicht zugrunde gehen, sondern sie wird sich anpassen. Man sieht das ja: Seit es mehr Vegetarier und Veganer gibt, findet man plötzlich auch Produkte für diese Gruppen. Und wenn Unternehmen merken würden, sie könnten den Umsatz steigern, wenn sie Verpackung sparen, dann würde das ratzfatz gehen. Als Konsumenten hätten wir durchaus die Druckmittel in der Hand. Wenn wir alle keine Nutella mehr kaufen würden, weil da tonnenweise Zucker drin ist und Palmöl, dann würde der Hersteller schnell reagieren.

Also ist jeder einzelne Verbraucher am Klimadilemma schuld?

Fröhlich: Im Prinzip ja. Und darum ist es gut, dass es Leute wie die kleine Greta gibt, die zwar allen auf den Wecker geht, aber genau das Richtige fordert. Die muss ja nerven, denn sonst würde sie nichts bewegen. Denn über die Welle der Empörung gegen Greta kommen dann doch viele ins Nachdenken. Übrigens muss man manche Sachen den Leuten einfach von Gesetz wegen verbieten, weil sie es freiwillig nicht machen. Das war mit dem Rauchen beispielsweise so. Mit einem Tempolimit wäre es ähnlich. Ich fahre selbst sehr gerne schnell Auto, halte aber ein Tempolimit, obwohl ich persönlich traurig wäre, trotzdem für absolut sinnvoll.

Fasten Sie eigentlich noch immer regelmäßig?

Fröhlich: Ja, gerade vier Wochen lang. Ich bin aber schon durch damit, habe vor Weihnachten aufgehört. Ich mache das, weil ich seitdem keinerlei Rheumabeschwerden mehr habe.

Ist das nicht auch ein prima Beitrag zum Welt retten?

Fröhlich: Natürlich! Ein perfekter Beitrag, weil es eine Win-Win-Situation ist. Man mistet im Körper aus und produziert weniger Müll. Interview: Josef Karg

Susanne Fröhlich, Constanze Kleis: „Weltretten für Anfänger Von guten Vorsätzen, miesen CO2-Bilanzen und meinem Versuch, ein besserer Mensch zu werden“, 192 S., 17,99 Euro, Gräfe und Unzer

