08:15 Uhr

Betrüger stehlen 20 Influencern in Antalya die Pässe

Für 20 Influencer entpuppte sich eine Einladung einer Reisegesellschaft als Betrug. Am Flughafen in Antalya wurden ihnen ihre Pässe abgenommen. Die ganze Geschichte.

Am Anfang wirkte wohl alles ganz seriös. Eine Reisegesellschaft schreibt Influencer an und lädt sie zu einem sechstägigen Trip nach Istanbul und Antalya ein - alles kostenlos - mit Übernachtungen in luxuriösen Hotels. Rund 20 Influencer nahmen das Angebot an. Unter ihnen war auch Natalia Osada, bekannt aus "Adam sucht Eva".

Die Influencer flogen, wie Bild berichtet, nach Antalya und wurden dort von einer vermeintlichen Mitarbeiterin der Reisegesellschaft empfangen. Bis dahin habe alles noch normal gewirkt, berichten Teilnehmer. Am Flughafen wurden alle Pässe der Gäste kontrolliert und einige einbehalten. Angeblich, um noch einmal Informationen zu überprüfen und den Check-in zu beschleunigen.

Vermeintliche Reiseleiterin verschwindet mit den Pässen

Anschließend sollte ein Reisebus die Gruppe ins gebuchte Luxus-Hotel bringen. Doch die vermeintliche Reiseleiterin mit den Pässen blieb zurück. Sie sagte laut Bild, dass sie noch auf eine letzte Reisegruppe warten und nachkommen würde.

Statt zum vereinbarten Hotel zu fahren, lud der Busfahrer die Gruppe um Mitternacht im zwei Stunden entfernten Ort Alanya ab. Jetzt wurde langsam klar, dass etwas nicht stimmte. Denn das dortige Hotel wusste von keiner Reservierung. Die vermeintliche Reiseleiterin war nicht mehr zu erreichen.

Influencer erstatten Anzeige und müssen selbst nach Deutschland zurückfliegen

Ohne Informationen und ohne Pässe standen die Influencer in der Türkei. Die Gruppe musste sich ein eigenes Hotel reservieren und selbst Rückflüge nach Deutschland buchen - wie normale Urlauber. Vor Ort erstatteten sie nach Angaben der Bild-Zeitung Anzeige. Alle Telefonnummern des vermeintlichen Reiseveranstalters sind mittlerweile tot.

Ein deutscher Pass bringt den Banden auf dem Schwarzmarkt laut dem Bild-Artikel viel Geld ein - etwa 2000 bis 7000 Euro. Dagegen waren die Flugtickets von Deutschland in die Türkei ein Schnäppchen für die Reisegesellschaft. Seit Dienstag sind Osada und die anderen Influencer wieder in Deutschland. (AZ)

