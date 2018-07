09:01 Uhr

Betrunkene bedroht Kita-Betreuerinnen und Kinder Panorama

Sie kletterte über den Zaun einer Kindertagesstätte und bedrohte Betreuerinnen wie Kinder: In Rostock hat die Polizei eine 36-Jährige festgenommen.

Eine betrunkene Frau ist in Rostock über den Zaun einer Kita geklettert und hat die Betreuerinnen und Kinder bedroht. Dabei hielt sie möglicherweise eine Gaspistole in der Hand, wie die Polizei mitteilte. Die 36-Jährige hatte den Zaun der Kindertagesstätte im Stadtteil Schmarl am Freitagnachmittag überstiegen. Nachdem die Mitarbeiterinnen sie aufforderten, den Kita-Außenbereich zu verlassen, seien sie und die Kinder verbal bedroht worden. Eine Betreuerin gab später an, einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand der Frau gesehen zu haben.

Die Polizei fahndete nach der Unbekannten und konnte sie nach einem Zeugenhinweis in ihrer Wohnung in der Nähe des Tatortes festnehmen. Aufgrund der Trunkenheit und wegen ihres "auffälligen Gesundheitszustandes" wurde sie in medizinische Betreuung übergeben. In der Wohnung wurde eine Gasdruckpistole sichergestellt. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt. (dpa)

Themen Folgen