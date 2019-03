07:48 Uhr

Betrunkener "Cowboy" löst mit Revolverattrappe Polizeieinsatz aus

Weil er als Cowboy verkleidet und mit einer Revolverattrappe an Fasching in einen Saal kam, hat ein Betrunkener einen Polizeieinsatz ausgelöst.

In Stuttgart hat ein als Cowboy verkleideter Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er kam betrunken mit einer Revolverattrappe in einen Saal.

Als Cowboy verkleidet hat ein Mann in Stuttgart einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 51-Jährige erschien am Fastnachtsdienstag betrunken mit einer Revolverattrappe in einer Gaststätte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein erschrockener Gast rief die Polizei, die den 51-Jährigen vorläufig festnahm. Eine Überprüfung des vermeintlichen Revolvers gab Entwarnung. Gegen den stilechten Cowboy-Darsteller wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (dpa)

